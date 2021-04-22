政府年內更新空氣藍圖　環團批減排工作極慢　倡訂空氣污染黑點

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-04-22 20:03

本港空氣質素向來為人詬病，港府計劃於今年發表新一份《香港清新空氣藍圖》。環保團體健康空氣行動今日（22日）批評，政府未有積極應對臭氧問題，珠三角區域臭氧水平更於2019年，達到10年來的高峰；而去年路邊監測站的平均二氧化氮（NO2）及懸浮粒子水平，仍超出世界衞生組織最嚴謹標準60%至90%。 健康空氣行動提出，政府應參考其他城市，於2040年或之前淘汰所有燃油車輛，包括專營巴士。另外亦應利用污染物濃度、人口密度等分析，辨識本港空氣污染「曝露黑點」（exposure hot spots），並將相關資料整合供市民參考。

環境局於2013年公布《香港清新空氣藍圖》，並指將會更新藍圖。健康空氣行動今日公布《民間清新空氣藍圖》，檢討政府過去一份空氣藍圖的工作。團體批評，港府在應對空氣污染方面，運輸及房屋局、發展局、食物及衞生局的權責不清，沒有明確政策目標。

健康空氣行動又指，本港車輛，尤其商業車輛及公共交通車輛，轉用新能源或零排放能源的步伐極為緩慢，對空氣質素的正面影響亦相當有限。港府未有積極應對臭氧問題，去年路邊監測站的平均二氧化氮及懸浮粒子水平，仍超出世衞最嚴謹標準60%至90%。當局亦欠缺明確目標，同時減少空氣污染及碳排放。

健康空氣行動指本港車輛，尤其商業車輛及公共交通車輛轉用新能源或零排放能源的步伐極為緩慢，因此對空氣質素的正面影響亦相當有限。（資料圖片／鄭子峰攝）

健康空氣行動的《民間清新空氣藍圖》訂立四大目標，包括於2035年前達致世衞最嚴謹的標準。團體建議環境局、運輸及房屋局、食物及衞生局及發展局等政策局及部門，均須訂立清晰目標及分工，合力從公共衞生、綠色運輸政策及環保基建等方面，改善空氣質素。

另外，當局需於2040年或之前淘汰所有燃油車輛，並藉下一輪更新專營權作為契機，促使業界加快使用零排放的潔淨車輛，例如電動車。團體又指，本港目前有3個專營巴士低排放區，認為政府應擴大低排放區範圍至其他區內道路，覆蓋更多巴士路線；地區方面亦應該擴展至觀塘及深水埗等。

健康空氣行動亦促政府強化區域合作，包括在大灣區內，各地政府應成立一個官方機構，統籌及協調區域空氣質素政策，以及減排目標等；並加強社區及學校教育，提高對空氣污染的認知。