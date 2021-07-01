安老服務統一評估7月更新　社區服務、院舍僅可2擇1　允中途轉隊

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-07-01 12:00

安老服務統一評估機制推行逾廿載，為長者編配合適長期護理服務。社署自7月起，將更新機制，獲配對院舍照顧服務的長者，仍可選擇同時申請社區照顧，至於獲配社區服務，則不可同時申請院舍，但機制允許「中途轉隊」，故無須重新輪候。 有社工認為，社署解說並不足夠，又擔心長者、照顧者難以理解，「以前一直有雙重選擇，係一個安全感」，並促設立清晰檢討時間表。社署回應查詢時指，更新統評機制推行後，會密切運作，適時檢視編配情況。

社署去年7月提交至立法會福利事務委員會的文件，曾提到將於2021年第一季推行更新統一評估機制，惟最終延至今年7月始推行。在更新的統評機制下，獲配對院舍照顧服務的長者，除可申請院舍服務外，亦可選擇申請或同時申請社區照顧服務。至於獲配對並輪候社區照顧服務的長者，則並不可以同時申請院舍服務。

前年安老服務更新評估機制消息傳出惹批評，勞福局局長羅致光連日解畫，強調若長者有需要入住安老院舍、輪候期間仍可申領社區照顧服務。（資料圖片）

可「中途轉隊」 無須重新輪候

文件進一步解釋，正在輪候院舍照顧服務的長者申請人，在獲編配院舍照顧服務前，可因應其意願，透過負責工作員將院舍照顧服務的申請轉為「非活躍個案」，若該長者身體狀況其後轉差或有其他情況，亦可隨時提出要求，將其院舍照顧服務個案重新列為「活躍個案」，無須重新輪候。

另外，首次獲配對並輪候社區照顧服務的長者，當身體狀況其後轉差時，可再接受評估。若該長者經重新評估後，獲配對及輪候院舍照顧服務，不論是否正在輪候、使用或已終止使用社區照顧服務，其首次輪候社區照顧服務的申請日期，將適用於輪候院舍照顧服務的申請。

有前線社工認為，政府就更新計劃對公眾、前線同工解說仍有不足。（資料圖片）

有前線社工認為解說不足 倡定期檢討機制

安老服務倡導聯盟成員黃俊豪認為，部分長者、照顧者認知能力較差，有時社工與長者溝通時，「甚至要畫埋圖去解釋」，故變動對長者而言，相當複雜，「以前一直有雙重選擇，係一個安全感」。他認為，雖然社署早前曾舉辦簡介會，但整體就計劃向同工的解說仍不足，「都係靠自己理解有咩唔同」，預料初初推行時只能「見招拆招」。

更新機制下，原定評估工具由2.0版本將更新至「interRAITM家居照顧」9.3版本。黃俊豪認為，社署雖接納意見，加入了本地化評估因素，但評分標準複雜，憂前線未必完全掌握，擔心邊緣個案，會否在新機制下變成「不合格」，期望署方公開更多詳情。團體又建議，政府應承諾有定期檢討，「上次版本由2000年開始用，21年後先再更新，下次係咪又21年後先提出意見？」

社署表示，會密切留意和監察機制的運作，並適時檢視機制就長期護理服務的編配情況。（資料圖片）

社署：會密切監察機制運作 適時檢視編配情況

社署發言人表示，疫情令更新統評機制工作受到影響，故有所延遲，為使各持份者清楚了解更新的機制和服務流程，已於5月舉行多場簡介會，向各服務機構約2,400名社工、評估員和服務提供者，介紹了更新評估工具、服務配對系統、申請流程和推行安排等資料。

至於有關更新機制的資料和簡介會的問答摘要，亦上載於有關的網址，供社工和評估員參考。更新統評機制推行後，社署會密切留意和監察機制的運作，並適時檢視機制就長期護理服務的編配情況。