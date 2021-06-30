新冠肺炎．6.30｜6萬人打疫苗單日新高　馬鞍山兩居民抵英後確診

撰文： 黃詠榆 孔繁栩 張嘉敏 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-01 01:42

新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（30日）公布新增2宗英國輸入個案，至今本港個案累計11,924宗。政府明日（7月1日）凌晨起，提高英國疫情風險至最高的A1級別，亦啟動熔斷機制，禁止所有當地有載客民航客機着陸香港，因此今日抵港者料為落閘前尾班機乘客。

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強制檢測大廈｜馬鞍山海澄軒兩居民抵英後確診 住客最遲周五檢測

【22:45】衞生防護中心今日（30日）公布，一名43歲女子及5歲男童於本月18日，乘搭CX251航班離港前往倫敦，至21日採樣檢測結果呈陽性確診。政府晚上表示，二人在港曾居住的馬鞍山海澄軒被納入強制檢測公告，任何人在本月5日至今日，曾在上址逗留超過兩小時，最遲周五（7月2日）受檢。

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新冠疫苗｜單日6萬人接種疫苗 3.65萬人打第一劑 再創新高

【22:10】政府公布今日有60,033人接種了疫苗，為疫苗接種125日以來，首次單日達到6萬人水平，創了單日新高；當中3.52萬人打復必泰、2.48萬人打科興疫苗。今日有36,505人打首劑疫苗，也是單日新高，打第二劑則有23,528人。另有約33 100人預約了接種時間。

昨日共有16宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中10人已經出院，三人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人未經診症自行離開醫院。

▼6.30在英港人乘搭尾班機抵港▼

禁飛令｜英國留學生加錢改搭尾班機回港：不少同學無法返來

【21:40】英國爆發高傳染性的Delta變異病毒株，港府周一（28日）宣布明日（7月1日，星期四）起禁止所有從英國來港的載客民航客機着陸香港，今日的「尾班機」機票極為搶手。今日（6月30日）為限期的最後一日，大批到英居民，包括留學生回港。

有乘客表示，英國倫敦回港班機差不多爆滿，「全架機得返兩個位咋！真係好險，險過剃頭！」票價亦升至16,000元以上。有留學生表示，為了更改機票，日前一早起床在網站等候半天才能成功，十分著急，有同學因未能搶到機票，決定飛到其他地方，再轉機回香港。

澳門通關｜港人抵澳禁離開酒店 姚思榮：澳人來港或限住主題樂園

【20:57】本港新冠肺炎疫情緩和，消息指港澳兩地將於7月中或下旬通關。今早（30日）有消息指，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後的安排，包括容許該批人士於酒店範圍內活動，但禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。



旅遊界立法會議員姚思榮指，兩地通關的安排理應是雙向及同等，故推斷澳門訪港旅客或被安排至兩大主題樂園。他建議兩地政府需做好解釋的準備，以免惹來兩地居民反感。

抽獎於8月18日至9月30日舉行，31個工作天會送出「金銀業貿易場110週年」限量版20克999.9紀念金牌作獎品。（金銀業貿易場提供）

疫苗抽獎｜金銀業貿易場送價值一萬紀念金牌 下月19日起接受登記

【19:42】為鼓勵更多人接受疫苗，商界紛紛推出抽獎計劃。金銀業貿易場今日（30日）公布，推出名為「齊打疫苗 日日送金」抽獎，獎品總值超過110萬元。抽獎於8月18日至9月30日舉行，31個工作天會送出「金銀業貿易場110週年」限量版20克999.9紀念金牌作獎品，每個約值HK$10,000，共設110名額，下月19日起接受登記。

新冠疫苗｜專家：暫無統一抗體合格數值 抗體陽性仍須戴口罩

【17:48】養和醫院一項院內研究發現，醫護人員接種兩劑科興和復必泰疫苗後，抗體陽性比率相近，復必泰疫苗是100%，科興疫苗最低亦有94.4%。不過醫護的抗體差異大，其中接種復必泰者的IgG抗體水平數值逾11,000，較接種科興者高10倍。



醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，現時無統一抗體數值代表「合格」，或者有效提供保護。而呼吸系統專科醫生梁子超稱，研究數據的抗體陽性不代表病人百分百受保護，復必泰的確能製造高水平抗體，「但身體未必真係需要咁高嘅抗體先做到保護」，反而增加副作用風險。他強調兩款疫苗均有效阻止病毒傳播，有助控制疫情。

疫苗抽獎｜嗇色園黃大仙祠大獎黃大仙師金身神像 價值$88800

【17:00】政府近月連番｢谷針｣，今年迎來百周年紀念的嗇色園黃大仙祠，今日（30日）公佈「百周年紀慶抽獎活動」疫苗抽獎。黃大仙祠監院李耀輝（義覺）道長表示，在9月15日或之前，已完成接種兩劑疫苗的市民，可到黃大仙祠總辦事處參加抽獎，獎品包括嗇色園黃大仙祠一百周年黃大仙師金身神像，每尊價值88,800元，名額3個；另有一百周年紀念金吊墜，每枚價值10,000元，名額100個。如只接種了一劑疫苗，亦可抽取財神金箔卡，名額600個。

另外，黃大仙祠亦舉辦「百歲長者大抽獎」，凡於1921年或之前出生的長者就可參加，獎品同為百周年黃大仙師金身神像，名額10個。李耀輝強調，百歲抽獎毋須接種疫苗。不過他亦指，自己已年過80歲，有糖尿病、心臟病，又曾3度「通波仔」，但早前仍然接種科興疫苗，身體未有不妥。

馬鞍山海澄軒兩居民抵英國3日後確診 住戶強制檢測 另今增2輸入

【14:21】衞生署衞生防護中心公布，截至六月三十日零時零分，中心正調查2宗新增輸入確診個案，由英國及孟加拉來港；至今本港個案累計11 924宗（包括11 923宗確診個案和一宗疑似個案）。

此外，中心今日獲通報兩宗於英國確診的個案，涉及一名43歲女病人及一名5歲男病人。兩人於6月18日乘搭CX251航班離港前往倫敦。他們於6月21日抽取樣本進行新冠病毒檢測結果為陽性，兩人均沒有病徵。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案和就個案進行流行病學調查。為審慎起見，他們曾居住的大廈（馬鞍山海澄軒）今日會被納入強制檢測公告。任何於2021年6月5日至30日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在7月2日或之前接受強制檢測。

DSE 2022｜精簡評核取消中文口試 保留英文口試最快明年3月開考

【13:35】因應疫情對學校面授課堂影響，香港考試及評核局今日（30日）宣布，公開考試委員會議決通過，精簡明年香港中學文憑考試（DSE）12個甲類科目的公開考試評核要求，以釋出教學時間，改動包括取消中文科口試，英文科口試則保留。



甲類科目筆試將於明年4月22日至5月21日舉行，成績暫定於2022年7月20日公布。

【13:30】中國科興發表兒童接種疫苗的第一期和第二期臨床研究，一共約550名3至17歲兒童參與。其中一組接種兩劑3微克科興疫苗後，中和抗體轉陽率達百分百，研究結果已刊載在權威國際醫學期刊《刺針》。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，研究結果相當理想，顯示兒童接種科興比成人及長者效果更佳。不過由於研究人數不多，未必足以反映真實情況。港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦稱，仍有待科興3至17歲兒童及青少年的第三期臨床報告出爐，才能決定是否建議本港可降低科興疫苗接種年齡。

科興疫苗｜研究揭兒童接種後百分百產生抗體 效果較成人及長者佳

澳門通關｜擬禁入境港人用酒店泳池、水上設施 設指定健康碼顏色

【12:29】澳門政府本周一（28日）曾表示，正與本港磋商通關事宜，包括不會要求香港在本地確診個案「清零」28日後才恢復通關。據悉，澳門政府已向當地酒店業界商討通關後安排，包括香港入境澳門的旅客，為其健康碼標記一種新的指定顏色，並容許該批人士於酒店範圍內活動，但會盡量避免香港旅客在公共場所除下口罩活動，包括禁止使用酒店游泳池及其他水上設施。

消息又指，澳門政府近日已聯絡船公司，了解往返澳門的船隻能否順利運作、航線恢復及人手安排等，估計與短時間內復航有關，但復航日期仍未有最終定案。

【12:27】消息稱今日不設疫情記者會。

港澳通關｜何栢良稱男地勤傳染風險可控 7月中後通關較務實

【10:46】確診感染Delta變種病毒的機場男地勤及其女同事，昨（29日）被當局改列作輸入相關個案，即本港已累計22日本地零確診。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（30日）早在電台節目表示，男地勤的傳染風險屬可控制範圍，未有進一步擴散跡象，當局需再加強監測一至兩周。

他相信粵港澳三地通關條件，是由男地勤和女同事個案起計，14天內無相關及源頭不明個案，以及過關者接種兩劑疫苗。他認為7月中之前不會通關，如果現在開始商討，料最快7月14日或21日落實較為務實。

英國禁飛｜酒店業界李漢城：檢疫酒店暑假損失數千萬元 促增補貼

【08:51】政府將就英國實施地區性航班「熔斷機制」，由明日（7月1日）凌晨零時起，禁止所有從當地來港的民航客機著陸香港，同時將英國列為極高風險A1組指明地區，限制曾於該地區逗留超過2小時的人登上來港客機，阻止相關人士轉機到港。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城今（30日）早在港台節目表示，檢疫酒店出現很大混亂，蒙受損失嚴重。有酒店初步估計損失超過3,000至4,000萬元生意， 以中型酒店700元一晚為例，損失生意額達數千萬元以上。他批評政府與業界缺乏溝通，建議增加補貼以減輕損失。

▼禁飛令實施前 市民由英國抵港▼

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昨日總覽：新冠肺炎．6.29｜染疫地勤改列輸入相關個案 連續5日逾5萬人打針

單日增一宗確診 染變種病毒27歲男機場地勤改列輸入相關

新冠疫苗｜連續5日逾5萬人打針 8人因副作用送院 2人留院觀察

養和醫院近300人已打2劑疫苗 復必泰產生抗體水平較科興高10倍

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