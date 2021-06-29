變種病毒｜疫苗成功見效？ 英國受Delta衝擊　住院數字維持低水平

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-06-29 14:59

全球的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，在印度發現的Delta變種病毒逐漸成為多國的主流病毒株，令這些地方的疫情回升。部份國家即使確診數字增加，住院及死亡人數繼續維持低水平，而數據顯示，這些國家的疫苗接種率都較高，說明疫苗接種對緩和疫情有一定作用。

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英國目前有超過九成的新確診患者均感染Delta變種病毒。Delta變種被指較英國最初發現的Alpha變種有更強的感染力，而至6月28日，英國新增感染患者高達2.3萬人，重返2021年1月高位。

相比起2020年10月的秋冬疫情，英國的感染人數增加速度稍為下降之餘，住院及死亡人數亦大幅下降。根據政府數字，英國每日住院人數，自5月中平均每天100人增至目前的200人，與2020年10月時持續上升至每日上千的狀況有顯著分別。

死亡人數自5月至今仍然維持在10數人以下，無特別上升趨勢。

圖為6月24日，俄羅斯莫斯科一間疫苗中心。俄羅斯同樣受Delta變種衝擊，但全國接種人數僅14%，感染及死亡人數再度上升。（Reuters）

輿論認為這與英國的高疫苗接種率有一定關係。英國目前有59%人口已完成兩劑的新冠疫苗接種。根據英國公共衛生部（PHE）數字，自2月至今有9.2萬宗確診感染Delta變種病毒，當中8.2萬宗為50歲或以下。英國自2020年12月起開始為長者優先接種疫苗，並在數月後逐步下放接種年齡層。現時感染新症中，絕大部份來自較年輕的年齡群組。

死亡數字中，亦有顯著變化，根據PHE自2月至今有117人因感染Delta變種病毒死亡，而其中僅有8人來自50歲或以下群組。當中6人為未接種疫苗，2人為僅接種過一劑。至於餘下109人的長者群組中，有50名死者已完成兩劑的疫苗接種。

連同普遍低的住院數字，這意味在新一波的疫情爆發中，因為主要患者是較年輕的群組，從而降低病患的死亡率。而即使曾接種疫苗而遭受感染，亦因疫苗的效用讓重症化需要住院的機會下降。

類似的現象亦在以色列出現，以色列目前每日新增確診人數回升至平均100多人，有一半的患者是未接受疫苗接種的16歲以下人士。儘管確診者中有一半是已接種兩劑疫苗，但過去一星期因重症而住院的人數僅有5人。

圖為6月21日，以色列亞實基倫一間疫苗接種中心。以色列已開放至成年以下的青少年也能接種疫苗。（Reuters）

其他同樣受新一波Delta變種病毒侵襲的國家，則感染和死亡數字同步驟升，例如是俄羅斯及印尼，兩國因染病死亡的人數分別由5月中的平均400人及200人，升至現時的600多人及400多人。

至於兩國的疫苗接種比例，俄羅斯目前只有14%的人口接種最少1劑的疫苗，印尼只有9%的人口已接種最少1劑的疫苗。