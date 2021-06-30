馬鞍山海澄軒兩居民抵英國3日後確診　住戶強制檢測　另今增2輸入

社會新聞
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本港新冠肺炎疫情緩和，衞生防護中心今日（30日）公布，新增2宗輸入個案，分別來自英國和孟加拉，均帶有L452R變種病毒。

另外，一名43歲女子及5歲男童於本月18日乘搭CX251航班離港前往倫敦，21日抽樣檢測結果呈陽性，均沒有病徵。他們在港曾居住的馬鞍山海澄軒將被納入強制檢測公告。

▼6月24日起，「疫苗氣泡」框架下進一步放寬社交距離措施▼

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據衞生防護中心，今日確診的患者包括一名18歲男患者（#11923），他曾乘搭英航BA031航班，前日（28日）由英國抵港；一名34歲女外傭（#11924）曾乘搭卡達航空QR818航班，於前日由孟加拉抵港。二人均無病徵，被驗出帶有L452R變種病毒。而今日亦有少於5宗初步確診個案。

▼禁飛令實施前　市民由英國抵港▼

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另外，一名43歲女子及5歲男童於本月18日乘搭CX251航班離港前往倫敦，二人為家人關係。他們在21日抽樣檢測結果呈陽性，均沒有病徵。中心正繼續與英國衞生當局跟進個案，並就個案進行流行病學調查。

為審慎起見，他們曾居住的馬鞍山海澄軒今日會被納入強制檢測公告。任何於本月5日至30日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，須在7月2日或之前接受強制檢測。

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