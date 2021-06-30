國安法一年｜舉報熱線收逾10萬條訊息　警方至今拘捕逾百人

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-30 19:18

《國安法》實施至今一年，新一期《警聲》提到至今已拘捕逾百人涉及國安相關罪行，而警隊國安處舉報熱線已收到逾10萬條訊息。 新任警務處處長蕭澤頤亦指，因應未來的選舉及明年為回歸25周年，警隊會令重要活動於安全和穩定的環境下進行。

+ 12 + 12 + 12

《國安法》實施至今一年，新一期《警聲》指於去年11月成立的國安處舉報熱線，成立至今已收到逾10萬條訊息，而警方亦已拘捕逾百人涉及國安相關罪行。此外，於今年4月，警方亦於警隊圖書館展出國安相關的書刊。

新任警務處處長蕭澤頤接受《警聲》訪問指，因應本港未來有一連串的選舉，及明年是回歸25周年，警隊會確保所有重要活動能夠在一個安全和穩定的環境下進行。他亦指，《國安法》對穩定社會的作用「有目共睹」。

駐港國家安全公署署長鄭雁雄（左）與處長鄧炳強（右）會面。（《警聲》圖片）

此外，於政府公布前任警務處處長鄧炳強升任保安局局長前一日，駐港國家安全公署署長鄭雁雄曾與鄧炳強會面，雙方曾就多項議題討論及交流，包括香港維護國家安全形勢及警隊在維護國家安全工作上的挑戰等。鄭雁雄亦曾探訪國安處人員。