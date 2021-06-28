國安法一年｜114人被捕　75%被告須還柙　最多人被控顛覆國家政權

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-28 08:00

港區國安法自2020年6月30日起生效，至今實施近一年，警方共拘捕114人，年齡介乎15至79歲。據資料，最大案件為「35+初選」參選及發起人，警方拘捕55人，檢控當中47人「串謀顛覆國家政權」，為引用次數最多的控罪。其次常見控罪為圍繞壹傳媒案的「串謀勾結外國勢力」。截至今日（28日），目前至少有64人被檢控，當中75%即48人被法庭拒保釋，大部份已還柙候審逾百日，最長時間為首宗案件唐英傑，合共有6人已被還柙逾二百天。

《香港01》向司法機構查詢國安法案件檢控情況，司法機構指不評論個別案件，截至6月18日各級法院共接獲約40宗與《香港國安法》相關的刑事案件，一貫沒有就任何刑事案件，包括國安法相關案件涉及的被告、保釋、還押人數等作整體統計。 司法機構會委派指定法官處理這些案件，並盡早排期審結相關案件。

保安局表示，自《香港國安法》生效後，共114人包括93男、21女，因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕，當中64人被檢控，另有3間公司因涉嫌干犯《香港國安法》被檢控。

「35+初選」案拘55人控47人

《香港01》蒐集過去一年資料，以警務處國安處名義負責案件，按警方公佈、法庭案件等，共有114人被捕，年齡介乎15至79歲。主要與「35+民主派初選」有關佔55人，最終47人被起訴「串謀顛覆國家政權罪」。

此外主要案件包括，警方國安處在去年8月及今年6月先後兩次搜查《蘋果日報》大樓，兩次行動合共拘捕13人，分別涉及勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀欺詐等，壹傳媒創辦人黎智英等共5名高層，先後被檢控。

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國安法案另見其他控罪

國安法相關檢控案件中，另見引用本港其他法例，如民力量副主席譚得志（快必）因在街站叫喊「光時」等口號，被控7項「發表煽動文字」罪及1項「串謀發表煽動文字」。

另外，有控罪涉及「洗黑錢」，包括網台主持人尹耀昇（傑斯）發起的「千個爸媽，台灣助學」，及前「學生動源」召集人鍾翰林，兩案分別涉款逾1,100萬港元、及近70​萬元。加上已知因國安處案件中，黎智英被凍結5,000萬元資產，以及《蘋果日報》三家公司1,800萬元。

75%被告需還柙

截至本月28日，至少64人已被檢控，最年輕的還柙被告是一名中四學生，控罪指他設計宣傳「港獨」傳單。據統計，合共有48人，即75%被告被法庭拒保釋、或未有申請保釋需還柙。涉初選案被控的鄒家成，還柙168天後獲法庭批准保釋。

至於被捕扣留提堂起計，還柙時間最長為首宗國安法案件被告唐英傑，合共363日，他涉嫌去年7.1背著插有「光復香港 時代革命」旗幟的背包，騎電單車衝向警員，被控煽動他人分裂國家和恐怖活動等三罪，案件正在高等法院審理。

6人還柙候審至今逾200天

其次為譚得志共296日，他在去年9月6日被捕，被控發表煽動文字等3案供14罪；被控無牌管有槍械、管有攻擊性武器，以及煽動他人分裂國家罪的理工大學學生呂世瑜就被還柙277日；學生動源前召集人鍾翰林被控分裂國家、串謀發布煽動性刊物和洗黑錢等4罪，已還柙245日；至於人稱「美國隊長2.0」馬俊文及黎智英均已還柙超過200日。

國安法一年｜「香港約章」網站再被禁 消息︰港電訊商被勒令封網

香港寬頻認按《國安法》封「香港編年史」網站 消息︰將永久封鎖

已知至少兩網站被勒令永久封網

除了引用國安法條文拘捕及檢控，警務處國安處及保安局運用賦權，今年1月首次下令網絡供應商封鎖網站，例如記載反修例資訊的網站「香港編年史」，市民無法透過一般途徑進入網站。據《香港01》了解，由8名流亡人士發起的《香港約章2021》網站，繼以色列網站供應商拒下架要求後，當局再向本地電訊商著手，勒令封網。有相關決策者曾向本網透露，按《國安法》授予權力，不涉法庭程序，有關網站會被永久封鎖。