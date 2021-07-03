陳振聰出獄｜風水師變龔如心情人　偽造遺囑爭千億遺產失敗陷囹圄

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-07-03 08:00

寂寂無名的風水師，遇上亞洲女富豪，改寫了一生的命運。商人陳振聰在2007年橫空出現，與華懋慈善基金爭奪龔如心千億遺產，成為城中話題人物。 陳振聰曾經生意失敗，欺騙銀行犯官司，淪落到寄人籬下，人生低潮之際鑽研父親《風水天圖佈局》，1992年結識龔如心後成就成為人生轉捩點。龔如心生前至少向他支付近30億元風水費用，一度坐擁19間物業，一塊地皮，兩艘私人飛機，是為最有錢風水師之一。 陳振聰先在爭產案敗訴，後因偽造遺囑案罪成判監12年，法官判詞狠斥他「無恥、邪惡、極度貪婪」。

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書香世家 中五畢業入社會

陳振聰在1959年出生，父親及叔父從事教育工作，算是書香世家，不過陳振聰在18歲中五畢業後沒有向教育方面發展，反而在社會打滾，曾經做過酒保、銷售員、侍應、市場調查員，賺取微薄薪酬，之後從事電子零件生意，未幾結業告終，更曾因冒充醫生騙取銀行信用卡判罪成罰款。

陳振聰（中）於2013年被裁定偽造遺囑，以及行使虛假文書兩項罪名成立，判囚12年。（資料圖片）

經歷失意失敗 研父古書習風水

陳振聰踏入30歲之齡，面臨人生首個低潮，生意失敗加上生活拮据，要屈就女友家中，正當一籌莫展之際，陳無意中發現父親家中收藏一本古書《風水天圖佈局》，經鑽研後他在尖沙咀開設「振業興隆堂」開班教授風水命理，搖身一變成為了風水大師。

當年香港富豪迷信風水，陳振聰擅於把握機遇，在政商界遊走，結交不少猛人，帶旺他風生水起，漸漸在圈子中略有名氣。

「小甜甜」龔如心畢生竭力尋找失蹤丈夫王德輝。（資料圖片）

1992年遇龔如心 稱王德輝未死

所謂高處未算高，真正令陳振聰走上人生高峰的契機出現在1992年。陳振聰與譚妙清結婚後三日，經其友人前立法局議員梁錦濠介紹下，在3月12日結識了正竭力尋找失蹤丈夫王德輝的「小甜甜」龔如心。

陳振聰當時施扶乩術，向龔如心說了一句足以改寫他一生命運的說話，「王德輝未死，流落香港東部荒島」，這番說話直戳龔如心的心房，令陳振聰從此贏取了這名「亞洲女富豪」的信任，成為「御用風水師」。

發展「浪漫與性的關係」 「老公豬」稱呼

據陳振聰公開兩人的「秘密」，他們會深宵夜會，閒聊風水及私人事，陳振聰會在酒店替她按摩，兩人結識不足一個月已發展「浪漫與性的關係」，龔會以「老公豬」、「老公公」、「心肝寶貝」稱呼他，而陳則會稱呼龔為「珠珠」。

這段相差23年的忘年戀，一直以地下情形式發展，陳振聰另一「武器」，常以甜言蜜語哄氹龔如心，陳振聰曾公開一段影帶，穿起唐裝的龔如心在起居室扮模特兒，陳連番稱讚她「好靚」逾40多次。

陳又指經常玩「兩公婆遊戲」，在花園挖地洞做儀式，又會在家中用玉石砌《天圖佈局》，再運往華懋旗下物業地盤的地洞內，以保健康及尋夫，龔如心更會為了他下廚。

商人陳振聰涉嫌偽造及行使虛假文書，重囚12年。（資料圖片）

曾擁19個物業、一地皮、兩私人飛機

姑勿論兩人「感情」關係是真是假，陳振聰在認識龔如心的15年間可謂「袋袋平安」，龔在1993至1997年向陳支付7.22億元，2005至06年間分三次共支付逾20億元，龔死前亦動用7億元入股陳的宏霸數碼集團。

當時的陳振聰，已不是寄居女友家中的窮小子，他最高峰時手持19個物業，估值超過數十億元，分布麥當勞道、馬寶道、將軍澳等，並手持寶雲道一幅楠樺居原地地皮。陳更曾豪擲逾15億元，購買法國空中巴士最新型號的豪華版A350，他同時擁有一架價值2.8億元的灣流航太私人飛機。

富貴門美夢如泡影，隨着龔如心2007年離世而戳破，陳振聰當時橫空現身，他手持一份2006年「龔如心遺囑」，宣稱將遺產贈予陳振聰，成為全城焦點。華懋一方就持有一份2002年遺囑，爭產案一觸即發。

華懋慈善基金理事會主席龔仁心為華懋一方，與陳振聰對薄公堂。（資料圖片 / 余俊亮攝）

傳出獄後寫書細說感情史

隨着法庭於2010年判華懋勝訴，終院翌年否決陳振聰上訴申請，陳振聰一切的說話頓變「謊言」，更嚴重的是，他隨即被控涉嫌偽造及行使虛假文書，2013年在高等法院被判罪成，法官麥機智斥責陳振聰「無恥、邪惡、極度貪婪」，利用龔如心的寂寞、哀傷和信任犯案，重判入獄12年。

戲劇性人物鋃鐺入獄，早年曾在牢房中向內地法院入稟，向華懋追討名譽損失。華懋亦指陳振聰拖欠2,800萬元訟費，向法庭申清陳破產。劇到至此，究竟會延續發展，還是正式落幕，有傳他將出書進一步細說感情史，一切有待7月3日陳振聰出冊後，大家拭目以待。