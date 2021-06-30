新冠疫苗｜單日6萬人接種疫苗　3.65萬人打第一劑　再創新高

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-06-30 23:23

疫苗接種計劃展開至今125日，接種第一劑的人數超過224萬人，截至今晚（30日）8時的過去24小時，有6萬人打針，當中3.65萬中打第一劑疫苗，兩者皆創單日新高，有3.31萬人預約接種。另外，昨日有16人因副作用送院，情況穩定，3人留院觀察。

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接種比率升至33.1%

政府今日公布，有6萬人接種疫苗，3.65萬接種第一劑疫苗，2.35萬人接種第二劑疫苗，另外有3.31萬人預約了接種時間，當中約81%人預約打復必泰，19%人預約打科興。

接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共逾372萬劑疫苗，已有逾224萬人接種第一劑疫苗，佔12歲及以上人口33.1%，當中逾148萬人接種了第二劑疫苗。

16人昨打針後不適送院

昨日共有16宗，由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中10人已經出院，3人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院，1人未經診症自行離開醫院。

外展到浸大及新世界集團打針

另外，公務員事務局局長聶德權今日到訪浸大，與浸大校長衞炳江教授一同視察浸大200名學生和教職員，在校園透過政府外展服務接種疫苗。至於新世界發展有限公司，今日亦有160名員工，透過外展服務接種復必泰疫苗。

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