新冠疫苗｜專家：暫無統一抗體合格數值　抗體陽性仍須戴口罩

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-30 17:49

養和醫院一項院內研究發現，醫護人員接種兩劑科興和復必泰疫苗後，抗體陽性比率相近，復必泰疫苗是100%，科興疫苗最低亦有94.4%。不過醫護的抗體差異大，其中接種復必泰者的IgG抗體水平數值逾11,000，較接種科興者高10倍。 醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，現時無統一抗體數值代表「合格」，或者有效提供保護。而呼吸系統專科醫生梁子超稱，研究數據的抗體陽性不代表病人百分百受保護，復必泰的確能製造高水平抗體，「但身體未必真係需要咁高嘅抗體先做到保護」，反而增加副作用風險。他強調兩款疫苗均有效阻止病毒傳播，有助控制疫情。

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研究顯示，由復必泰疫苗引發的IgG抗體水平較高，打第一針後，接種者的抗體水平平均達到1,618AU/mL，而打科興則有157.6AU/mL；而打第二針後，由復必泰疫苗引發的IgG抗體水平達到11,572.6 AU/mL，而科興疫苗產生的抗體只有1,005.2 AU/mL。由數據可見，復必泰疫苗引發的IgG抗體水平均高於科興疫苗達到十倍以上。

（香港01製圖）

呼吸系統專科醫生梁子超解釋，總抗體包括IgG、IgM、IgA等多種抗體分類；IgG抗體針對新冠病毒刺突蛋白（S蛋白）；而替代中和抗體則針對刺突蛋白與受體結合的部份。後兩者均與疫苗的保護性相關，不過未足以分辨個別人士有否受保護。

身體未必真係需要咁高嘅抗體先做到保護

他直言，研究數據的抗體陽性比率，遠高於真實世界預防輕微感染的保護率，所謂陽性不代表病人百分百受保護，「如果打完兩針接近百分百有效，全世界就唔會見到咁多個案，尤其對變種病毒。」

梁子超又說，兩款疫苗製造抗體的水平有一定差距，復必泰的確能製造高水平抗體，「但身體未必真係需要咁高嘅抗體先做到保護」，反而增加副作用風險，如心肌炎等。他強調兩款疫苗均有效阻止病毒傳播，有助控制疫情。

（香港01製圖）

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醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，現時無統一指標代表抗體數值「合格」，或者能有效提供保護。被問到復必泰及科興疫苗的抗體水平差異，他坦言數值的意義因測試而異，無法一概而論，不過無可否認科興提供的抗體水平較弱。