2元乘車優惠｜議員斥計劃無解決「長車短搭」問題　倡適時檢討

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-01 10:26

政府昨天公布，60歲至64歲人士由明年2月27日起，可享用2元乘車優惠。立法會銀齡咭相關事宜小組委員會主席柯創盛今早（1日）在電台節目表示，政府無回應如何解決「長車短搭」問題並不理想，應適時檢討計劃，期望政府以票價補貼處理。 香港公共交通智庫幹事陳迪遙指出，由於60至64歲人士現時乘車需付全費，當他們只需付2元車資後，「長車短搭」問題會更嚴重，導致政府補貼更大筆的公帑，批評政府無做好教育。

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「長車短搭」意指乘客選乘價錢較高昂的長途巴士，到達短距離目的地，令政府需補貼較高的車費差額。

民建聯立法會議員、立法會銀齡咭相關事宜小組委員會主席柯創盛在港台節目《在晴朗的一天出發》表示，政府最不理想就是無回應「長車短搭」的問題，認為政府需適時檢討，他期望政府以票價補貼去處理問題，被問到補貼是否提供予交通工具的承辦商，他稱任何方案都可探討。

柯創盛指政府最不理想就是無回應「長車短搭」的問題。 （資料圖片）

批樂悠咭僅單一用途應增功能

他又指，市民於8月已可申請計劃所需的「樂悠咭」，但仍需待明年2月才能享受優惠，需時太長，建議政府提早規劃、收集意見，減省行政程序，有助縮短落實計劃的時間。他批評政府推出的「樂悠咭」只有單一用途，希望政府能夠善用「樂悠咭」，提供更多功能，例如使用長者醫療券、社福設施等，可作證明身份的用途。

柯創盛續指，政府以往對於60至64歲的市民支援不足，現時提供優惠是好事，但應持續檢視長遠的財政負擔問題。至於濫用優惠卡的問題，他稱政府執法需要到位，並應加強交通工具營運商的培訓，給予指引，而營運商也應協助抽查乘客。

陳迪遙批評政府無做好教育，建議應教育市民去短途地區時應該坐短途線。（廖俊升攝）

公共交通智庫：料長車短搭問題更嚴重 呼籲政府做好教育

香港公共交通智庫幹事陳迪遙就指，65歲以上人士坐車本來已享有半價優惠，政府推出2元乘車優惠後，只需補貼餘下的差額；但60至64歲人士現時需付全額的車資，當他們享有2元優惠時，政府補貼的金額實際上近乎全費，料「長車短搭」的問題或更嚴重，在公帑的運用方面並不合適。他批評政府無做好教育，建議應教育市民去短途地區時應該坐短途線。

他認為，屬「流水式路線」的紅色小巴路線日後亦可能會出現「長車短搭」的問題。被問到若要求乘客上落車都拍卡，能否避免到這問題出現時，他指合資格人士只需拍一次卡便可享2元優惠，難以要求他們下車時再拍卡。