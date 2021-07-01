2元乘車優惠｜小巴巴士司機稱濫用情況嚴重　憂投訴未查乘客證件

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-01 12:02

政府昨天公布，60歲至64歲人士由明年2月27日起，可享用2元乘車優惠，新受惠人必須申請和使用「樂悠咭」。有小巴司機和巴士司機今天（1日）致電電台，直言現時有市民濫用長者八達通卡，但作為司機都不敢要求乘客出示證件作證明，「阻咗成班車」，並可能會遭投訴，認為日後即使乘客需要使用「樂悠咭」，情況也不會有明顯改善。 另外，香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華認為計劃對於紅色小巴的生意有幫助，不少車主、司機願意參加，並指業界不會在計劃落實前大幅加價。

60歲至64歲人士由明年2月27日起，可享用2元乘車優惠。 （資料圖片）

專線小巴司機張先生致電港台節目《在晴朗的一天出發》，指現時不少人濫用長者八達通卡，司機難以制止，「我哋無得出聲，如果嘈到要搵警察，我哋都蝕底…成班車停喺度」，直言日後即使乘客需要使用「樂悠咭」，情況也不會有明顯改善。他認為政府應該主動抽查車輛乘客。

而聽眾林先生指自己退休前駕駛了42年巴士，司機都不敢要求乘客出示證件，例如有人曾要求乘客出示殘疾人士證件，及後被無故投訴，指他駕駛態度差。林先生稱巴士公司亦希望司機「唔好咁多事，阻咗成班車」。

60歲至64歲人士由明年2月27日起，可享用2元乘車優惠。 （資料圖片／張浩維攝）

聽眾洪先生就認為，若有人濫用乘車優惠，應該承擔刑事責任，而非單單罰款數百元，才能有阻嚇力。他又指60至64歲的人士有一定消費能力，2元優惠可以吸引他們出行及消息，帶來經濟效益，建議政府在宣傳時，不應只從長者福利角度去解說，而應聯同其他局介紹計劃可帶來的經濟價值。

聽眾林女士就稱，雖然看上去年輕的人並非使用成人八達通或有不同原因，而使用殘疾人士優惠的人從外表也可能較難看出，例如患精神病人士，她的一名家人便是如此，每次坐車都會讓其他人先上，自己排最後，便是因有自卑感，故實際上未必是濫用了優惠。

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香港公共小巴車主司機協進總會主席張漢華表示，新計劃對於紅色小巴業界有大幫助，因為不少地區開了新的鐵路線，令業界生意額下跌約兩、三成。他指全港約一百多部紅色小巴裝有八達通機，若日後見到計劃能帶來更多生意，估計八、九成紅色小巴都會參與計劃，而非集團式營運的「單頭車」只有一、兩輛車，參與的成本較高，參與意欲或較低。

對於參與計劃的行政手續及交核數報告所帶來的成本問題，他指對於車隊而言，每年只需提交一次核數報告，若計劃能帶來多兩、三成生意，便應可抵銷八達通機的租金、行政費等支出，不少車主、司機都有興趣，因為如生意額增加，可以收更多車租。

至於業界會否在計劃推行前先大幅加價的問題，張漢華稱雖然小巴加價不需運輸署審批，但受到市場壓力，業界只會在合理水平加價，而且屯馬線開通後，九龍東一帶的紅色小巴生意額有四、五成受到影響，在競爭變得劇烈下，業界需要維持競爭力，不會大幅加價，否則會流失客源。

張漢華（前排右）稱，新計劃對於紅色小巴業界有大幫助，因為不少地區開了新的鐵路線，令業界生意額下跌約兩、三成。（資料圖片／公共小巴東主司機協進總會提供）

另外，數名市民反對政府推行計劃，認為現時經濟狀況較差，擔心未來財政負擔問題，而60至64歲人士不少仍有工作，政府不應把公帑用於此，反可投放這筆資源去租金津貼、醫療服務等，相信可更針對性地幫助低收入人士，而非藥石亂投。有市民就歡迎計劃擴展至小巴，因為不需上落港鐵站，較為方便，指自己在日後有資助下會更常選擇坐小巴。