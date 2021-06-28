01消息：林鄭赴京爭深港通關 7.11成重要節點

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-06-28 12:51

特首林鄭月娥今日（28日）率領官員訪京出席中國共產黨百年慶典，《香港01》記者獲悉，林鄭此行將同時向中央力爭深圳與香港盡快落實免隔離通關。據了解，深圳政府初步趨向以7月11日作為重要節點，談判盡快通關。 一旦深港通關有突破，澳門政府之前提出的「清零28日要求」也許有變化，以配合深港之間協定的最新進展。

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今年七一適逢中共建黨百年，林鄭月娥今日起一連四日訪京，同行包括財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衞、新任保安局長鄧炳強，以及紀律部隊首長，料4日行程中有機會與國家領導人會面交流。新任政務司司長李家超則留守香港，主持七一早上的慶回歸酒會。

今次訪京除了慶祝百年黨慶、帶領新班子會見中央官員，據悉港府亦希望借此行爭取盡早與內地通關。本港新冠肺炎疫情持續穩定，符合商討通關條件，中國工程院院士鍾南山日前就指，由於最近香港疫情控制比較好，預計應該在7月能夠與內地有限通關，而廣州這輪疫情已得到有效控制。

未來一至兩個星期，頭頂大事是中共百年黨慶，全國各地都嚴防疫情，據悉即使7月1日的慶祝大會過後，內地亦不會一下子放寬防疫措施，而深圳的想法是嚴控至7月10日，之後可以談、可以放，換言之，7月11是重要節點。

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有商界中人指，廣東省早前出現疫情，但有關當局反應迅速，近日廣州中風險地區宣布「清零」，全市均為低風險地區；而廣東全省已有一半人接種至少一劑疫苗，正在全速前進，認為香港與內地已條件商討通關。該人預料，通關初期設有限配額、熔斷機制等，希望首階段爭取商務氣泡。林鄭月娥本月21日在疫情記者會表示，當廣東省疫情回穩，會先推行「來港易」，同時與中央探討通關方案。

至於澳門，林鄭日前指本港已正式與澳門就如何實施港澳通行展開商討，當局會設配額，要求相關人士接種疫苗、接受病毒檢測等，但澳門當局本月24日表示，港澳之間要實施便利通關的條件，仍然是連續28天無本地感染個案，似乎有一定難度。澳門特首賀一誠亦會上京，兩名特區首長或有機會碰頭交流。

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受查詢時表示，中央深明盡快通關對香港的經濟發展有利，認為中央也會盡可能照顧香港的需要，可是深圳花了很大力氣才能控制疫情，不容通關後出現任何差池，認為中央在處理通關問題上，會先考慮全國人民的整體利益，多於香港自身需要，不能因滿足香港的經濟需要，故他認為通關問題「急唔嚟」。