新冠疫苗｜單日逾4.7萬人接種疫苗　周三10人打針後送院

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-01 23:06

新冠肺炎疫苗接種計劃開展以來，今日（1日）已踏入第126日。截至今日晚上8時的過去24小時，共有約47,600人接種疫苗，比昨日（6月30日）跌20.6%，接種人士中有約32,700人接種第一劑；亦有約31,000人預約接種時間。 另外，周三(6月30日)有10人因接種後出現常見副作用而送院，其中七人已經出院，三人不遵從醫生勸告自行出院。

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政府今日公布，在今日47,600名接種疫苗人士中，有32,700人接種第一劑，當中約75.5%是接種復必泰（BioNTech）疫苗；而約有14,900人接種第二劑。而社區疫苗接種中心的整體接種率方面，科興疫苗為93%，而復必泰疫苗則為94%。另外，約31,000人預約接種時間，當中預約復必泰疫苗的佔81.3%。

而接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約3,776,900劑疫苗，當中2,281,800人已接種第一劑，佔12歲及以上人口33.5%；而1,495,100人則已接種第二劑。

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另外，昨日共有10宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中七人已經出院，三人不遵從醫生勸告自行出院。

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