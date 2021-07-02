建制派促恆常收集師生打針數據　楊潤雄：目前無需要　會鼓勵接種

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-02 13:02

立法會教育事務委員會今早召開會議，討論學校疫接種安排。教育局局長楊潤雄出席會議時重申，會諮詢專家研究，若學校接種率達七成至八成，可否容許更多教學及課外活動，包括恢復全日課及舉辦球類比賽等，並要視乎疫情再決定。 被問到會否參考其他行業，提供強制檢測以換取不打針的選擇，楊潤雄稱，正作出有關考慮。

立法會教育事務委員會今早召開會議，討論學校疫接種安排。（資料圖片)

教育局早前應議員查詢，公布五月初教職員整體接種率約18%。楊潤雄在立法會教育事務委員會上被多個建制派議員追問，要求當局恆常收集師生打針數據。民建聯立法會周浩鼎認為，18%教師接種偏低，當局須定期收集學校疫苗數據，更建議公開數據，以知道學校是否積極打針，並作出督促，「打針係社會責任，唔係個人嘅事」。

楊︰看不到目前有恆常收集師生打針數據需要

楊潤雄指，暫時未有恆常機制收集師生打針數據，亦看不到目前有需要，認為應先與專家商討，訂出學校接種比率與放寬活動的安排，若屆時落實相關措施，相信學校會上報接種數字，「依家咁急報數，可以叫佢哋做咩?」他又指，當局鼓勵學校教職員積極接種新冠疫苗，以身作則，為學生及身邊人帶來保障。

楊又強調，目前政府未有強制市民打針，所以必須尊重選擇打針的權利，若問學校為何不接種疫苗，反問是否違反自由打針的權利。他又稱，若要社會不同界別都要索取打針數據，反問是否整個政府都要做，「為何要針對教育界呢?」