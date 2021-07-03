消費券｜AlipayHK市佔率第二大、玩法多　適合喜歡「搲著數」用家

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-07-03 12:11

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】政府於近日宣布消費券詳情，市民最快可於7月4日到政府網頁進行登記，並最快可於8月1日領取第一期共2,000元的消費券。隨著登記的日子漸近，相信仍有市民在苦惱該如何選擇。下文將整合AlipayHK的特點，分析其適合什麼市民登記領取消費券。

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

▼$5000 電子消費券懶人包▼

+ 5 + 5 + 5

AlipayHK推17億元優惠券 著數勁多

根據嶺南大學香港商學研究所與《香港01》合作調查發現，25%受訪者選擇AlipayHK，僅次於佔43%的八達通。而AlipayHK作為阿里巴巴集團分拆的螞蟻金服旗下的公司，並與香港富商李嘉誠合作營運，其特點為財雄勢大。

AlipayHK自2017年成立後，一直積極搶攻市場，不斷推出印花優惠，並攻入港鐵、巴士、專線小巴及渡輪，短短3年已累積逾200萬活躍用戶，為是次消費券搶客戰打下基礎。直至近日，仍然不斷推出優惠，稱提供總值近17億元的商戶優惠券，包括「登記勁賞」、「友勁賞」、「消費券Double Up獎賞」、「超離地特別賞」，適合喜歡「搲盡著數」的市民。

相關閱讀︰消費券｜AlipayHK奧海城設體驗館 用戶有機會贏鍾培生VS林作門票

▼AlipayHK 部份「超離地特別賞」獎品▼

專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記 盡覽申請優惠懶人包

淘寶免手續費、開戶無須實名

而作為阿里巴巴集團相關的公司，以AlipayHK電子銀包於內地網購平台淘寶網物，無須支付手續費。雖然消費券只適用於本地商戶，故不適用於淘寶，但AlipayHK就著消費券推出的優惠，或與淘寶相關，如「消費券Double Up獎賞」，當中便包括「雙11購物節」優惠。

相關閱讀︰AlipayHK衝出香港 推跨境支付服務 稱匯率較銀行更優惠

此外，AlipayHK開戶程序較Tap & Go簡單，雖然要求填寫姓名，但不需拍攝身份證作核實。因此無須實名制，只需驗證手機號碼，便可開通每日上限3,000元轉帳的功能。而AlipayHK行政總裁陳婉真於去年接受專訪時，亦默認接受假名開設戶口，「多數唔係我地用戶至會問呢個問題，只需要一個電話號碼就登記我哋服務。」