港大社會科學院院長夏偉立合約屆滿不續約　明年8月卸任留校教書

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-07-02 19:18

香港大學再有高層人事變動。根據港大《學苑》報道，港大校長張翔今日（2日）向校內發電郵稱，社會科學學院院長夏偉立（Hayward, William G.），合約期滿後，不會尋求連任院長一職，原因是加入新成立的香港數據科學研究所（Institute of Data Science）。他將於明年8月離任，但會繼續在港大心理學系任教。

有28 年歷史的港大民意研究計劃於2019年6月解散，當時夏偉立曾與計劃總監鍾庭耀召開記者會，解釋校方決定。（資料圖片）

《學苑》引述校長張翔的電郵稱，港大社會科學學院院長夏偉立明年8月約滿後離任崗位，但會繼續在港大心理學系任教。報道指，夏偉立未有尋求連任，原因是將加入新成立的香港數據科學研究所（Institute of Data Science）。而港大去年已展開全球招聘計劃。

任內處理民研去留問題 參與審視戴耀廷教席

夏偉立任內曾處理港大民意研究計劃去向，時任計劃總監鍾庭耀於於2019年7月退休，同年民研於6月解散。夏偉立曾與鍾庭耀召開記者會，解釋決定與過去民研涉及的爭議無關，稱因鍾庭耀離開港大，港大便很難延續計劃。



港大法律系副教授戴耀廷去年7月被校委會解僱。校方曾成立「探討充份解僱理由委員會」審視戴耀廷的教席，夏偉立是成員之一。據知，委員會報告僅為兩項指控提供事實陳述，未有就應否解僱戴耀廷提供意見。

《國安法》實施後，學術自由環境備受關注，港大社會科學院過去一年曾召開兩場閉門會議，讓教員討論《國安法》影響，席間有不少學者擔心教研觸碰「紅線」，惟校方未有提供協助及指引。