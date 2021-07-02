醫管局8月停發抗疫津貼　新計劃僅北大嶼山臨時醫院等員工可申領

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-02 21:11

本港抗疫超過一年多，醫院管理局去年起推出津貼支援前線員工。不過，醫管局指因疫情相關工作恆常化，將於8月1日起停止發放緊急應變特別津貼、特別租賃津貼及額外休息日。同時將推出「特定工作津貼」，惟只限於北大嶼山醫院香港感染控制中心等合資格員工可申請。

醫管局於去年推出緊急應變特別津貼，曾指為高風險職務的員工表達感謝和認同。（資料圖片）

醫管局指，因新冠肺炎確診個案減少，並已開始疫苗接種計劃，疫情相關工作已恆常化，而公立醫院的服務亦大致回復正常。醫管局大會經檢視後，決定於8月1日起停止3項臨時人力資源措施，分別為緊急應變特別津貼、特別租賃津貼及額外休息日。

「特定工作津貼」發放給緊急調配往指定工作地點的合資格員工，如北大嶼山醫院香港感染控制中心。（資料圖片）

醫管局於同日推出「特定工作津貼」，發放給緊急調配往指定工作地點的合資格員工，如北大嶼山醫院香港感染控制中心。津貼金額為員工每日底薪的20%或500元，以較高者為發放金額，而計算單位最少為半日。

醫管局於去年推出緊急應變特別津貼，當時指為執行高風險職務的員工表達感謝和認同，而每日的津貼金額為有關員工基本薪酬的20%或500元。而特別租賃津貼則為在高風險範圍或監察病房工作，並有臨時住宿需要的員工而設，津貼為每日定額500元。