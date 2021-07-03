許樹昌：本港與內地及澳門接近有條件通關　惟需釐清三宗個案風險

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-03 10:01

本港疫情再現危機，政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今天（3日）在電台節目表示，本港與內地及澳門已接近有條件通關，不過仍有三宗個案令人擔憂，包括27歲機場地勤和41歲檢疫酒店清潔工個案，因為二人均帶有變種病毒，又曾入社區，需要觀察最少14天，了解他們有否在社區造成傳播。 另一宗個案，則是由香港輸出到英國的43歲女子及其兒子，需先研究兩人是否在香港感染。

許樹昌今天在商台節目《政經星期六》表示，目前仍未能確定41歲檢疫酒店清潔工是否真的受到感染，因為她曾在一個受污染的環境工作，有可能消毒公司使用不當的消毒劑，以致病毒未被殺死，致其受感染。患者現時處於潛伏期或發病初期，故不是每次檢測都能驗到陽性；但也有可能並非受感染，只是受病毒的殘餘基因污染。他指，清潔工的密切接觸者已安排檢疫，希望不會在社區造成傳播。

至於早前確診的27歲機場地勤，許樹昌認為他曾經進入社區並傳染到24歲大埔新達廣場職員，雖然二人現時的個案分類修正為「輸入相關個案」，但與檢疫酒店清潔工一樣，應該先觀察最少14天，了解他們有無再在社區造成傳播，才較為安心。

本港早前亦有一名43歲女子和她的5歲兒子抵達英國後確診，目前仍待英國進行基因排序，才能判斷他們是否在香港感染。許樹昌強調，上述的個案之風險需要先釐清，才能談與內地、澳門通關的問題。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，本港與內地及澳門已接近有條件通關，不過仍有三宗個案令人擔憂，需先搞清楚其帶來的風險問題。（資料圖片／李澤彤攝）

期望9月前接種率推到最高

許樹昌重申，目前香港最重要的抗疫方式就是接種新冠疫苗，因為當疫情穩定時便會通關，如接種率不夠高，一通關就容易令Delta變種病毒輸入香港。他指出，全球已有90多個國家及地區出現Delta變種病毒（最先在印度出現），由於其傳染性非常高，部分國家一放寬邊境限制後，Delta變種病毒便在當地造成社區傳播，例如英國雖然有超過六成人打了第一針，但Delta變種病毒仍在年輕人群體之間傳播；以色列的接種率很高，但仍有200至300人因未打針而受感染。

他認為，即使接種率達到50%仍未夠穩妥，相信需要達到70%以上，近期接種人數有所增多，料是不同誘因刺激市民打針，亦有人因擔心感染Delta變種病毒而打針，希望9月前能盡量將接種率推到最高。

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復必泰疫苗對Delta變種病毒有效

許樹昌稱，BioNTech復必泰疫苗對於Delta變種病毒有效，雖然打一針只有33%保護，但只要打齊兩針，防止有症狀感染的保護率有88%。而科興疫苗對於Delta變種病毒的文獻數據不多，但他引述中國工程院院士鍾南山近日言論，指內地滅活疫苗對於Delta變種病毒是有保護力，初步分析認為，完成接種的預防效果明顯，疫苗預防密切接觸者感染的效果為69%，預防發展為肺炎的效果為73%，預防重症效果達95%以上。

被問到18歲以下的青少年何時可接種科興疫苗時，許樹昌透露，衞生署曾在6月初詢問科興會否提早申請使用授權，但科興回覆指，希望先完成第三期研究才申請，料在今年第四季會有數據提交。