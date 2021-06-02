新冠疫苗｜許樹昌：師生暑假打針可築保護屏障　惟課室仍須戴口罩

撰文： 鄧穎琳 周禮希 最後更新日期： 2021-06-02 09:48

政府繼續「谷針」，並預告若第五波疫情襲港時，會考慮限制未接種新冠疫苗的人士進入學校、戲院等特定場所。政府專家顧問許樹昌今日（2日）建議，師生在暑假打針，開學前有助築起「保護屏障」，惟他直言，即使已接種疫苗後可回校活動，室內仍應戴上口罩，否則易爆發流感等上呼吸道疾病，引起擔心。

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

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復星醫藥提交降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，許樹昌今日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，藥廠早前在《新英倫醫學雜誌》公布研究數據，逾2,200名12至15歲人士接種研究中，以對照組比對復必泰及安慰劑，發現復必泰有效率是100%，且抗體比16至25歲群組高1.8倍，且只出現常見副作用，認為數據理想，加上歐美亦已審批同類做法，故疫苗顧問專家委員會不少委員已表態同意建議。

政府建議師生開學前接種，許樹昌亦認同相關決定，指暑假接種可避開考試季節，免副作用影響學業。（資料圖片）

政府建議師生開學前接種，許樹昌亦認同相關決定。他認為，暑假接種可避開考試季節，免副作用影響學業，惟他強調即使師生已接種疫苗，回校時只有戶外活動可除口罩，而課室等室內地方仍須戴口罩，否則爆發流感等將引起擔心。