消費券｜周日起接受登記8.14截止　最快8月1日獲發第一期

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-02 20:54

【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】財經事務及庫務局今日（2日）提醒市民，消費券計劃將於周日（4日）開始接受登記，登記期至8月14日，合共六星期。合資格香港永久性居民及新來港人士，可於周日早上6時起透過消費券計劃網站（www.consumptionvoucher.gov.hk）進行電子登記。選擇以書面表格登記的合資格人士則可於下周一（5日）起在辦公時間內將表格投進指定收集箱。 政府又指，在7月17日或之前完成電子登記的合資格人士，會於8月1日獲發第一期消費券，因此市民無須急於在首一、兩天登記；在7月18日或之後完成電子登記的市民，則一般會於9月1日獲發放第一期消費券。而遞交書面表格的合資格人士，一般會於9月1日獲發放第一期消費券。

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當局早前已公布消費券計劃詳情，今日財經事務及庫務局提醒市民，計劃將於周日開始接受登記，政府發言人鼓勵市民以電子方式登記。市民進行電子登記時，須進行身份認證，如登記人已成功登記去年宣布的現金發放計劃及在今年6月18日前獲發款項，可透過回答已登記電話號碼的最後四位數字，以及用以收取款項的銀行帳戶號碼的最後五位數字，或領取支票的郵局兩條保安相關問題以認證。

經系統核實身份後，登記人無須重新輸入在登記現金發放計劃時已提供的個人資料，只需提供收取消費券的儲值支付工具帳戶的相關號碼，並就「在港居住」的要求作出聲明，便完成登記；市民亦可透過「智方便」（iAM Smart）應用程式作身分認證。此外，市民亦可在輸入個人資料後，按通知上載身份證複本作身分認證，以完成登記。

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書面登記方面，表格可在計劃網站下載，亦可在各區郵政局（流動郵政局除外）、民政事務總署各區諮詢服務中心、社會福利署各區福利辦事處，以及房屋委員會轄下公共屋邨辦事處和客戶服務中心索取。

登記人須把填妥及已簽署的書面表格連同香港身份證複本釘在一起並對摺，於登記期內的辦公時間投入設於共約560個地點的表格收集箱，包括各區郵政局，及中國銀行 (香港）、東亞銀行、恒生銀行、香港上海滙豐銀行及渣打銀行（香港）的指定銀行分行。計劃並不接受以郵寄、傳真或電郵方式提交登記表格。

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當局強調，每名合資格人士只可就計劃登記一次。每個指定儲值支付工具帳戶亦只可登記一次，遞交登記後不可更改。而市民一般會在完成電子登記後約一星期收到有關其登記結果的短訊通知；市民如遞交書面登記，一般會在約兩星期收到相關短訊通知。