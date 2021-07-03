變種病毒｜確診者曾到鴉打街檢測中心　同事稱已接種疫苗未感擔心

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-07-03 19:14

香港昨日（2日）新增一宗源頭不明新冠肺炎確診個案，為指定檢疫酒店油麻地紅茶館酒店的41歲兼職清潔工，患者於鴉打街流動採樣站進行檢測時驗出結果呈初步陽性。 記者今日（3日）分別到鴉打街流動採樣站及梁顯利社區檢測中心觀察，均有接受強制檢測市民前來進行檢測，有已接種疫苗市民因工作需要而繼續定期進行檢測。

鴉打街流動採樣站及梁顯利社區檢測中心觀察，均有接受強制檢測市民前來進行檢測。（馬煒傑攝）

昨日一名指定檢疫酒店油麻地紅茶館酒店的41歲兼職清潔工於鴉打街流動採樣站進行定期檢測時驗出結果初步呈陽性反應，涉及L452R變種病毒株。

記者今日到鴉打街流動採樣站及鄰近的梁顯利社區檢測中心觀察，兩個採樣站均有接受強制檢測市民前來進行檢測，大部份為飲食業人士及建築工人。

鴉打街流動採樣站及梁顯利社區檢測中心觀察，均有接受強制檢測市民前來進行檢測。（馬煒傑攝）

同為酒店清潔員 接種兩針疫苗不擔心染疫

於紅磡紅茶館酒店工作的陳女士於今早到鴉打街流動檢測站進行檢測，她指已接種兩針疫苗，故不擔心因到患者所到地方而染疫；而工作方面，雖然同為紅茶館酒店，但陳女士指工作出並無改變，未有收到任何特別指示，而為免染疫，陳女士指工作時亦會做好防禦措施，以保持衛生。

不擔心染疫 到場進行檢測以獲繼續工作

從事飲食業的譚女士亦因工作需要到鴉打街檢測站進行檢測，對於曾有確診人士到場進行檢測，她認為「唔擔心得咁多啦」，她指出如不進行檢測則「冇工開」，所以都會進行檢測；另外她亦提到將會接種科興疫苗，以減低染疫機會，她表示身邊不少朋友均已接種疫苗，而綜合朋友意見後認為科興副作用較少，故選擇科興疫苗。

對於曾有確診人士到場進行檢測，譚女士認為「唔擔心得咁多啦」，她指出如不進行檢測則「冇工開」，所以都會進行檢測。（馬煒傑攝）

酒店員工擔心中招 加強清潔減風險

而在梁顯利社區檢測中心，亦有接受強制檢測市民到場進行檢測，於酒店自助餐區工作的黎女士指雖然並非在檢疫酒店工作，但每日接觸不同客人仍有一定風險，所以會做好預防措施，並會加強對餐廳清潔；而為減低感染風險，黎女士亦已接種第一針疫苗，並將於稍後時間接種第二針疫苗。

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