染疫清潔工到訪2處延檢測期至7.4　基愛幼兒學校爆流感須強制檢測

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-02 23:34

新冠肺炎疫情反覆，今日（2日）一名於檢疫酒店工作的清潔工確診，列為源頭不明本地個案，並驗出帶L452R變種病毒。政府於晚上將油麻地紅茶館酒店及香港仔華富（二）邨商場麗絲快餐店納入強制檢測公告，均涉及該名染疫的清潔工。此外，由於深水埗香港聖公會基愛幼兒學校爆發上呼吸道感染或流感，師生等人需要強檢。受檢人士最遲需要於7月4日接受檢測。

華富二邨麗絲快餐店受檢人士身處時間延長

政府於晚上公布，因涉及L452R 變異病毒株的確診個案曾經到訪，九龍油麻地永星里5號紅茶館酒店，及香港仔華富（二）邨商場6樓17-18號鋪麗絲快餐店納入強制檢測公告。

麗絲快餐店於周四（1日)亦被納入強制檢測公告，不過日前的指明日期及時間為6月27日中午12時至下午6時，而今日則延長至6月27日晚上9時。

於指定日期曾身處上述2個地方的人士，包括括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，需要於7月4日或之前接受檢測。若受檢人士在6月30日至7月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

由於深水埗麗閣邨香港聖公會基愛幼兒學校爆發上呼吸道感染或流感個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，為謹慎起見，該學校亦被納入今日的強制檢測公告。於指定日期曾身處學校超過2小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，需要於7月4日或之前檢測，若受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於7月6日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在6月30日至7月2日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府明日會在大埔中心第10座對出空地增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。而位於中環愛丁堡廣場的流動採樣站會延長服務日期至7月18日。

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