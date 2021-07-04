升中派位本周二公布　羅致光勉學生重視友情　謙虛求學　明德格物

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-07-04 11:57

升中派位結果將於本周二（6日）公布，勞工及福利局局長羅致光今日（4日）發表網誌，勉勵小學畢業生要重視友情、謙虛求學、明德格物，並預祝同學有一個更成功的中學階段。

羅致光勉勵小學畢業生要重視「友情、知識和品德」，並預祝同學有一個更成功的中學階段。（梁鵬威攝）

升中派位結果公布在即。勞工及福利局局長羅致光稱，他昨日（3日）以英皇書院舊生身份參加英皇書院同學會小學畢業禮，並與同學分享「友情、知識和品德」。他形容朋友是「我們生活中最珍貴的資產」，希望畢業生們能珍惜這份難能可貴的友情。

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羅致光回憶他由小學至博士的23年求學生涯，感嘆自己所知只是「滄海一粟」。他勉勵學生：「面對無盡知識，我們先要確立自己和所有人其實都是無知，我們才不會自滿，不斷尋求進步。」時至今日，不斷學習仍是他人生目標之一。

羅致光又憶述他小學時立志「要做一個有修養的人」，這個志願源於《大學》的「修身、齊家、治國、平天下」。大學之道的第一點是「在明明德」，亦即是要發揚高尚的德行；而「大學」的最後一點是「致知在格物」，亦即是「格物致知」。他以「明德」「格物」與小學畢業生共勉，並預祝他們有一個更成功的中學階段。