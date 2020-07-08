【升中派位2020】放學湊妹妹、發奮讀英文　女生入英中：想做老師

昨天（7日）小六升中統一派位放榜，但是自行分配學位的收生結果早在4月已派發，就讀佛教黃焯菴小學的女生穎思用2年時間，發奮力追英文程度，成績由D變A，終在自行收生的階段已被心儀的中學取錄，將入讀屬band 1英文中學的聖公會鄧肇堅中學，努力獲得回報。 攝：歐嘉樂、部分圖片由學校提供

穎思插班重讀小五，發奮力追英文成績。

穎思和妹妹兩年前隨母親從廣東肇慶來港定居，媽媽任職凍肉店的售貨員，爸爸則是裝修工人，一家四口自食其力。穎思來港後需重讀小五，她指內地小學雖然也有讀英文，但程度較淺，一開始閱讀英文課本也感到困難，很多生字也不懂，惟有靠查字典學習。

她回憶第一次英文考試只有D級成績，心情難免沮喪，惟她沒有放棄，每天都花1至2小時溫習英文，又不時看英文電視台練習英文聽力。「學校的英文老師給我很多幫助，她推介不少英文書給我，讓我由淺入深地學英文。」

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穎思認為，英文學習最困難是寫作和閱讀，因為生字不足，很多時候構思到內容後，卻無法順利表達。因此，她又在手機上下載英文學習程式，每天背誦英文生字，而且她亦很努力做閱讀的練習。終於，她在最後一次的英文考試中考獲A級成績。

放學後照顧妹妹 得100元獎勵不敢花

穎思的父母均要外出工作，在疫情期間她亦要照顧8歲的妹妹，而復課後學校轉為半日制，她和妹妹回家後，更要煮午餐給妹妹，十分乖巧。兩姊妹感情深厚，當穎思要溫習的時候，妹妹便會安靜、不打擾姐姐。

她明白父母上班辛勞，在4月得知自行收生的結果後，雖然沒有大肆慶祝，不過父母也有給予她100元獎勵，但她不敢亂花，選擇儲起。而得知入讀英中後，穎思難免也有些憂慮，「擔心認識不到新朋友，也擔心英文課程」。她希望在中學能繼續加強英語的能力，她未來的目標是想當中文老師，希望多賺錢改善一家人的生活。

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今年派位結果入首志願比例上升

佛教黃焯菴小學今年有 95.8%學生獲派首三志願，其中85.4%獲首志願中學取錄。

教育局早前公布本年度共有54,112名學生參加中學學位分配辦法，較去年多1,195人，按獲自行分配學位及統一派位階段獲派首三個志願學校的學生人數合計，整體滿意率為90%，較去年高3%。

獲自行分配學位的學生當中，63%學生獲派首志願學校；及透過統一派位階段（包括甲部「不受學校網限制」及乙部「按學校網分配」兩部分合計）獲派學位的學生當中，83%的學生獲派首三個志願學校，62%的學生獲派首志願學校，整體數字也有上升。

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