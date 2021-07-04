Tap&Go大塞車　用戶稱過數三日未到帳　香港電訊：開戶申請熱烈

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-04 23:14

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】網上登記5,000元電子消費券今日（4日）早上6時開始接受登記，但卻出現網絡大塞車。除了申請消費券的服務外，有平台其他服務亦出現問題。 Tap & Go用戶鄺小姐表示，她於7月2日透過「轉數快」向Tap & Go帳戶增值2,000元，惟一直到今日都未見款項到帳。她幾日內多次致電Tap & Go客服熱線，直至今日下午才接通，但僅獲客服回覆「會搵同事跟進」。她使用Tap & Go已經大約4年，是忠實用戶，卻沒想到大公司竟會出現這種情況。原本考慮使用Tap & Go登記5,000元消費，現時有些動搖，「我諗住都係轉用支付寶算。」 Tap&Go所屬的香港電訊，未有回應有關問題，只稱近日申請開戶反應熱烈。

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銀行戶口已匯出款項 Tap & Go脹戶3日未入到帳

鄺小姐於7月2日透過「轉數快」想Tap & Go戶頭增值2,000元，用以繳付電費等支出，惟現時銀行戶口錢已匯出，但Tap & Go始終未有到帳。鄺小姐當晚就致電Tap & Go的客服熱線，惟線路繁忙一直未能接通，3日來她又數次致電及透過Facebook尋求客服幫助，卻一直未能找到款項去處，「今日下午才好不容易接通電話，但就話並非負責部門，會搵相關部門同事跟進。」

苦主不滿 擬棄用以申請消費券

鄺小姐指已經向銀行查詢，確定銀行已講款項匯入HKT Payment Limited帳戶，而在Tap & Go的Facebook上亦有類似苦主，但都不獲得回覆，「反而問消費券的就有覆」。她對此感到震驚及失望，指自己已經使用Tap & Go約4年，是忠實用戶，「咁大間公司竟然唔見咗我筆錢，我知你公司緊張政府5,000蚊消費券，但都有理下其他客戶呀。」

她說本身亦想用Tap & Go登記領取5,000元消費券，但現時的狀況卻十分「趕客」，她有些無奈，「我諗住轉用支付寶申請算了。」

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Tap&Go所屬的香港電訊未有直接回應鄺小姐的問題，只稱由於申請開戶反應熱烈， 用戶可能需要等候片刻才可登入手機錢包，由幾分鐘至幾十分鐘不等，視乎相關時段客戶流量情況。公司在手機錢包內將顯示等侯時間。 由於消費券登記將持續至7月17日，用戶在末來兩周內將有充裕的時間進行登記，並指有信心服務能保持暢順。

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