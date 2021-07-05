消費券│「智方便」排長龍　長者寧揀書面登記　工聯會倡政府檢討

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-05 09:25

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】 5000元電子消費券昨天起接受申請，截至昨天下午6時約155萬人經網上登記，但不少人指昨天透過「智方便」程式登記時，該系統出現「大塞車」。昨天協助長者登記的工聯會九龍東總幹事鄧家彪今天（5日）在電台節目表示，他協助的數十名長者中，八成人寧願選擇書面登記，既因「智方便」排長龍，也因擔心電子登記易出問題。他建議政府檢討「智方便」系統的能力，否則難以配合政府希望建立智慧城市的藍圖。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑就認為，「智方便」排長龍或因市民對這系統認知不足，非用戶也進入該系統排隊，建議政府加大系統容量。

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鄧家彪在港台節目《千禧年代》表示，昨天他在黃大仙社區中心協助長者做登記，在80多名長者當中，只得5、6人有「智方便」戶口，均是因為之前做新冠肺炎檢測或接種新冠疫苗時登記成為用戶。最後只有兩、三成人選擇用電子登記，既因「智方便」排長龍，也因擔心電子登記易出問題。

不過，使用「智方便」的人士等候時間較「非智方便」人士更長，鄧家彪稱今早使用「智方便」仍需等待半小時，認為政府需檢討「智方便」系統的能力，「如果咁容易塞車，如何配合想建立智慧城市的原意？」他指出，「智方便」有百多個程式，如未來希望「智方便」可集結更多服務，政府必須加大在網絡的基建，以改善「智方便」的處理能力。

鄧家彪建議政府檢討「智方便」系統的能力，否則難以配合政府希望建立智慧城市的藍圖。（資料圖片）

鄧家彪並指出，在登記時需要三次揀選圖片去確認自己並非自動程式，而是真實用家，這步驟是登記過程中最難，「不只長者，我們同事看圖都辛苦」，他建議政府改用其他方式代替，例如向市民手機發放一次性號碼做認證。他續指，部分長者因忘記上次登記申領一萬元時所使用的銀行戶口號碼，而無法使用電子登記。