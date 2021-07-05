凱莉山英國總校割席　校長親覆01︰港分校特許經營　無權介入求助

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-07-05 17:09

英國貴族學校凱莉山香港分校（Mount Kelly）捲入財困風波，校方早前宣稱正進行架構重組，又指新學年將如期於下月底開學，否認停辦傳聞。 英國凱莉山學校校長Guy Ayling回覆《香港01》查詢時指，基金會於2016年與汪柏賢的關聯公司達成特許經營協議，授權其使用「凱莉山（Mount Kelly）」品牌於本港成立分校，基金會並非本港分校的投資者，亦不會對其及其營運者承擔任何財務責任，期望香港分校盡快完成架構重組，解決當前的財務困境，「讓師生們可繼續在良好的教育環境中授課及成長。」 校長指，過去數周共收到十多名家長尋求協助，部分涉及財務糾紛，惟基金會無權介入，已轉介至分校管理層。

凱莉山校舍現位位尖沙咀好兆年行2樓。（凱莉山提供）

英國凱莉山基金會近日發聲明澄清指，基金會於2016年透過獨立的特許經營協議，授權「凱莉山（Mount Kelly）」品牌予汪柏賢博士的關聯公司於香港成立分校，而基金會亦隨之成為相關授權費用的債權人。聲明又提到，基金會認為有需要向公眾交代，「澄清與香港凱莉山學校之關係，以免影響外界對基金會的教育工作及未來發展信心」。

英國凱莉山學校校長Guy Ayling接受《香港01》查詢時補充指，相關協議確立的條款中，同意加盟商支付特許經營年費後，可獲營運協助及建議，但基金會並非本港分校的投資者。

他又提到，基金會於過去數周接獲約十多名家長聯絡，當中部分求助提到香港分校涉及財務上的違規行為，「但我們不了解財務安排，亦無詳情，所以我們已將他們轉介至分校管理層。」

他續指，求助的家長態度有禮，查詢後獲告知基金會未可介入事件時，亦明白事理，「他們認為我們有某種控制權，但當我們解釋沒有時，他們均能理解。」 被問到會否提早解除協議或向本港分校採取法律行動，他則回覆稱無此計劃。

英國凱莉山學校校長Guy Ayling回覆指，過去數周共收到十多名家長尋求協助，部分涉及財務糾紛，惟基金會無權介入，已轉介至分校管理層。（資料圖片）

香港凱莉山學校是英國百年貴族學校Mount Kelly首間海外分校，原校擁有逾140年歷史，是英國最頂尖寄宿學校之一。

不過，翻查資料顯示，凱莉山學校分校在港辦學時波折重重，校舍選址多次更改，女藝人陳慧珊曾入稟高院控告校方違約。學校因無預先向香港教育局申辦「國際學校」認可，最終校名需刪去相關字眼。據教育局網頁，香港凱莉山學校屬於註冊私立學校。