首宗國安法審訊｜專家指光復運動針對內地人　不是還我奶粉咁簡單

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-05 20:25

男子唐英傑涉騎展示「光復香港時代革命」旗幟電單車，被控煽動他人分裂國家及1項恐怖活動案續審，代表控方的嶺大歷史系教授劉智鵬繼續作供，他不認同辯方專家認為以社會學角度去審視這口號，亦不認同辯方指如「光復元朗」或「光復屯門」所提及的，只是干擾到日常生活，更明言：「肯定唔係還我奶粉咁簡單。」劉重申，這場光復運動針對的是內地人，把內地和香港人視為不同族群，當中夾雜對中共政權的攻擊，和香港自治的意識。

控方立場光復之業為政權和國土

劉智鵬教授下午供稱，就辯方的專家，即香港大學政治與公共行政學系教授李詠怡，及中文大學新聞與傳播學院院長李立峯所撰寫的報告，劉認為兩人用社會科學的角度，尤其是社會語言學方式探討，而他則用歷史研究的方法，劉認為在本案上需用歷史上的規範，約定俗成的用法，以及使用時的語境分析。

劉指辯方專家引用典藉解釋「光復」，與他對「光復」的說法一致，指古代的皇帝的光復之業，就是指江山、政權和國土，而非辯方所指的「glory（榮耀） 」一詞般含糊。

控辯雙方專家對「光時」口號有不同解讀。(詳看下圖)

認為整個運動針對內地人和內地遊客

此外，辯方專家指「光復」是針對日常生活的干擾，在此語境下，未有挑戰中國主權，如「光復屯門」和「光復元朗」。庭上並播放「光復屯門」等片段，而劉在播放片後說：「肯定唔係還我奶粉咁簡單。」並指整個運動是針對內地人和內地遊客，並把內地和香港人視為不同族群，運動中夾雜對中共的攻擊、和香港自治的意識。

該運動強調香港與內地族群不一樣

而「香港自治運動」和「本民前」都是光復運動積極參與，兩組織同樣以「港獨」為宗旨。劉強調，光復運動的重要訊息，為香港族群和內地族群不一樣，香港族群需保護自已，免受內地族群影響。

革命有推翻當前政權之意

至於「革命」，劉指在漢語中可追溯至湯武革命，即是商湯年代。在中國傳統上，「革命」只有一個意思，就是推翻當前的政權，取而代之，並且是以順應天命方式進行。至晚清時期，才受西方的「revolution」此概念影響。雖然「革命」也包含非政治旳意思，如工業革命，但在中國主要的用法都是政治層面。

光時標語常見於示威的場境。(詳看下圖)

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革命兩字需視其語境

對於辯方報告指，「革命」大多與政治訊息無關，而是用於流行文化和市場學，如飲品廣告中的用語「靜靜地起革命」，和美容產品廣告中的使用「美肌革命」字眼。劉解釋，該些用字有其語境。

旗幟傳達通過改變政府取回香港

劉智鵬在辯方盤問時指，在案發時涉案「光時」旗幟傳達的訊息，是通過改變政府或政權的方式，取回香港，從而改變時代，而「取回香港」是指從中國下，取回香港的管治權。劉續指，按照字眼的傳統規範用法，係指通過武力，去達致目的。

劉又指，梁天琦於2016年於補選時使用「光時」八字，把它放在一個好重要的語境，賦予此八個字相當穩定的用法。

被告唐英傑，24歲，現被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

案發經過。(詳看下圖)