消費券｜310萬人已登記　智方便周二凌晨3時起APP內直接申請

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-07-05 23:54

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／AlipayHK／Wechat pay／拍住賞／Tap & Go】政府資訊科技總監辦公室今晚（5日）宣布，明日凌晨3時起，凡登記電子消費券並擬使用「智方便」作身份認證的市民，須直接透過流動裝置內的「智方便」應用程式進行登記，確保選擇此方式登記的市民是「智方便」用戶。 ​​政府表示，截至晚上11時，已有超過310萬名市民進入消費券計劃的登記平台遞交電子登記，登記平台運作一直維持暢順。

▼5000元電子消費券5分鐘登記方法▼

+ 3 + 3 + 3

「智方便」變至不方便：非用戶作新登記致長時間輪候

資訊科技總監辦公室發言人表示，過去兩天不少選擇透過「智方便」登記電子消費券的市民，因非「智方便」現有用戶而作新登記，導致指令積壓及頁面被閒置，造成網絡長時間輪候。經調整後，如非「智方便」現有用戶，須先另行開通「智方便」帳戶，才可透過應用程式登記消費券。

發言人又說，市民亦可利用申領去年現金發放計劃的資料，回答相關保安問題，或輸入個人資料並上載身份證複本作身份認證。

▼八達通優惠懶人包▼

登記時限延長至45分鐘

​​政府今日表示，截至晚上11時，已有超過310萬名市民進入消費券計劃的登記平台遞交電子登記，登記平台運作一直維持暢順。

政府亦已就登記流程作出微調，把進行登記的時限由30分鐘延長至45分鐘，讓市民有更充裕的時間進行登記。