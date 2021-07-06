男童柏熙求肝續命　母徹夜無眠等善心人　主診醫生：今明仍可換肝

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-06 13:36

14個月大的男童柏熙乍然患上急性肝衰竭，只有換肝才能保命。他的媽媽今早（6日）接受《香港01》電話訪問，稱昨天發出呼籲後，至今收到很多人聯絡，她感激香港人的熱心，「whatsapp我嘅我都盡量覆，我都成晚無瞓，香港人真係好熱心！」目前一名女士正接受檢查，了解是否適合捐肝，未知最終結果。 而柏熙的主診醫生就指，給予血漿治療後，柏𤋮血凝固的問題有改善，今明兩天仍適合做換肝手術，呼籲市民捐肝救人，A或O型血的屍肝、活肝均合適。

年僅一歲的男童柏熙患上急性肝衰竭，情況危殆，現時處於昏迷狀態。 （受訪者提供）

柏熙媽媽區太今早表示，柏熙目前雖然清醒，但意識模糊，肝衰竭令他無法分解毒素，亦擔心會有腦出血問題。

她指，昨天發出呼籲後，很多人聯絡她，感激香港人的熱心，她昨晚徹夜未眠，只盼等待到善心人願意捐肝。她姐夫曾接受檢查，血型等方面均適合捐肝，惟最後發現姐夫的肝臟太厚，不宜移植到幼童體內，「最後一關過唔到。」目前有一名女士正接受檢查，了解是否適合捐肝，未知最終結果。

柏𤋮的主診醫生、瑪麗醫院肝臟移植中心副總監陳智仁今早表示，柏𤋮在周日入院時已經喪失肝功能，昨天的肝酵素指數達到6000至7000，而正常人只有40至50，即達一般人的百多倍，今天他的阿摩尼亞指數仍高，肝功能並無改善。柏𤋮昨天血凝固指數超標8至10倍，幸好給予血漿治療後，情況有改善，現比正常人高出2倍，今明兩天仍適合做換肝手術。

他透露，由於體內毒素影響腦部運作，「柏𤋮雖然可以睜開眼睛，但佢認唔到人」，神志不太清晰，又不能進食，需插胃喉，但呼吸無問題。陳智仁稱柏𤋮現時是輪候肝臟的首位病人，呼籲市民捐肝救人，A或O型血的屍肝、活肝均合適，但因大部分屍肝均來自成人屍體，不能整個移植到幼童體內，偏偏不是所有成人肝臟都適合切開移植，令找屍肝的難度大增。

他稱，過去10天內進行了7宗肝移植手術，數字較以往多，希望市民繼續支持器官移植，而這7宗手術當中6宗屬屍肝、1宗是活肝，幫助到6名成人和1名兒童，部分人已康復將會出院。

柏𤋮媽媽區太補充，有意捐贈者可以參考文末資訊，了解自己是否適合捐肝，她提醒市民亦需考慮自己家庭和工作狀況，因術後需三個月復原，或影響工作，又需親友照顧。

合適人選需符合以下條件： 年齡介乎18至60歲，男女不限；血型屬A或O型 ；BMI少於30；沒有酗酒、濫藥習慣；身體狀況良好，手術前後有親人照顧更佳。

有意捐肝可直接到瑪麗醫院進行配對，或聯絡： 區太電話 9703 3318





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