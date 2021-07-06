首宗國安法審訊｜辯方指被告中文差　未能如專家般理解光時口號

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-06 16:50

男子唐英傑涉騎展示「光復香港時代革命」旗幟電單車，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動案續審，嶺大歷史系教授劉智鵬繼續作供。辯方質疑，被告無論是中史科和中文科成績，都是僅僅合格或不合格，他對「光時」的理解如何和就讀港大的梁天琦一樣。劉強調，不認為梁天琦或被告理解涉案字眼，需要深厚的歷史訓練。

控方專家指光時口號由梁天琦創立

劉智鵬在辯方盤問時指，「光時」口號始創者梁天琦，使用涉案的字詞都有一個約定俗成的用法。劉指，梁天琦不用如劉一般的歷史學訓練，才知道相關字詞的用法。

嶺大歷史系教授劉智鵬指梁天琦始創「光時」口號，是假設是所有人都知道該口號的意思。(朱棨新攝)

被告中文及中史常不合格

辯方指，被告於中一和中二時，其中史科不合格，至中三時該科的成績是僅僅合格，而他在中一至中五的中文科成績則為不合格或僅僅合格。辯方質疑，被告理解涉案字眼的意思，是否與梁天琦理解一樣。劉回應指，不認為梁天琦或被告理解涉案字眼，需要深厚的歷史訓練。

假設所有人都知道意思

劉又指，梁天琦在港受教育。而其支持者和集會中的聽眾，大部份亦是在港受教育，有讀中文和中史科，亦講廣東話。而梁始創該口號，是假設是所有人都知道該口號的意思。劉並解釋，該假設是從客觀條件，斷定他們有共同語言基礎。

辯方質疑，梁天琦在2016年參選時說出「光時」口號，並未有表明要推翻政府，他只是想成為立法會的一分子。(資料圖片)

辯方指梁只想為立法會一分子

辯方質疑，梁未有表明要推翻政府，反而要成為立法會一分子。劉回應，梁在競選活動中重要部份，是梁天琦覆述和黃台仰的對話。劉指，梁以此作重要訊息，著選民投票給他。

光復元朗是否解把元朗分裂出去

劉又認為，未有證據顯示「光時」口號的演繹，在案發前後有分別。他確認於 2019年7月27日，陪同嶺大的校長及副校長到朗屏站，關心該處的學生。他指，得知當元朗的示威活動為「光復元朗」。他指，當中「光復」之意為取回元朗。被問及「光復元朗」是否把元朗分裂出去，劉指，不知主辦方如何處理元朗，又強調當天未有去集會。

被告唐英傑，24歲，現被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

光時字眼常在示威現場出現。(詳看下圖)

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案發經過。(詳看下圖)