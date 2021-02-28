通識改革｜7成教師支持重整刪減課程　教聯會促課程綱要盡快出爐

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-02-28 12:56

教育局早前公布高中四個核心科目的改動方案，其中通識科改革幅度較大，科目亦需要重新冠名，改頭換面的高中通識科，將在今年9月於中四級率先推行。教聯會調查發現，7成受訪通識科教師支持重整及刪減課程內容，並認為能減輕學生的考試壓力；6成受訪老師則支持取消獨立專題探究，以及增設內地考察。惟關注新科目的課程、考評及人手安排等問題。 教聯會促請當局盡快推出課程綱要、考試評核大綱及試題樣本，並給予更多教學資源及專業培訓。同時設立過渡期，維持現有通識科人手，支援受影響教師轉型。

逾7成受訪者支持科目必修必考



教聯會於2月中進行調查，成功收集逾260位通識科教師回應。調查發現，超過7成受訪者

分別支持保持科目為必修必考，以及重整及刪減課程內容；約6成受訪者則支持取消獨立專題探究，以及增設內地考察。超過7成受訪老師認為，改革課程可減輕學生考試壓力。逾6成受訪者分別認同新課程將更為聚焦和簡化、能夠釋放更多時間修讀選修科等。

教育局早前公布高中通識科改革方案，並將在今年9月於中四級率先推行。(資料圖片)

考評改革方面，8成受訪通識科教師支持保留資料回應題，支持加入更多短答題及多項選擇題的分別有逾7成。不過，對於將評級精簡為達標和不達標，只有5成半認同。



專業支援方面，超過7成教師支持盡快推出課程綱要、提供更多教學資源，以及給予培訓。根據新課程框架，學生需要參與內地交流考察。8成半受訪教師期望局方提供資源及人手支援內地考察的工作，另有逾7成教師期望給予清晰指引釐清細節，以及容許學校彈性增加考察課時。

調查又發現，4成半教師對就業前景感到擔憂。近6成半教師表示需要面對轉型問題，當中3成教師預計會轉為兼教通識科，表示或會轉型任教其他學科的有3成。對於通識科課程及考評改革，逾7成人指或會為初中生活與社會科及通識教育科帶來影響。當中包括重新調配人手、重新規劃課程，以及需要刪減相關學科的課時等。

教聯會促請教育局盡快推出課程綱要、考試評核大綱及試題樣本，並給予更多教學資源及專業培訓，讓教師早作出準備。此外，面對新科課時減半，勢必對通識科教師帶來衝擊。教聯會建議設立過渡期，維持現有通識科人手，支援受影響教師轉型。