IB放榜｜聖士提反書院女狀元盧佐孜：時局好壞都想留港見證未來

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-07-06 19:37

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今屆全港有130名狀元誕生。聖士提反書院今年誕生三名女狀元，當中一名狀元計劃到英國進修法律，並希望畢業後回流香港，以法律為女性、小數族裔等弱勢團體發聲，改善她們的社會地位。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今屆全港有130名狀元誕生，而聖士提反書院今年誕生三名考獲45分滿分的女狀元。（馬煒傑攝）

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今屆全港有130名狀元誕生，而聖士提反書院今年誕生三名考獲45分滿分的女狀元。

望成為律師 為弱勢發聲

盧佐孜是其中一名女狀元，她計劃到英國倫敦大學學院及香港大學各修讀為期兩年的雙學位法律課程。她解釋指，自小都在社交媒體上看到性別不公平的資訊，令她意識到女性權益等問題需要改善，故希望可成為律師，為女性等弱勢群體發聲。

盧佐孜自小都在社交媒體上看到性別不公平的資訊，希望可成為律師，為女性等弱勢群體發聲。（馬煒傑攝）

「留返喺香港做見證」

盧佐孜亦提到，希望畢業後可回到香港成為律師，她解釋指作為本生本長香港人，希望可以知識幫助女性，以至少數族裔等弱勢群體，改善她們的地位。對於近年社會出現的移民潮，或不少同學外地升學後都打算留到外國發展，盧佐孜認為每人都有不同的選擇，但她認為作為香港人「好鍾意香港」，不論時局好壞，都想「留返喺香港做見證」。

宋婷婷希望以經濟及人類學的知識，幫助女性提高社會地位。（馬煒傑攝）

以經濟及人類學知識 助女性提高社會地位

另一位狀元宋婷婷亦期望透過所學改善女性的社會地位。她計劃到美國的史密斯學院修讀經濟及人類學，她解釋指中學時一直都對此有興趣，而在其中一次撰寫論文的時間發覺女性在社會上的地位處於弱勢，故希望以經濟及人類學的知識，幫助女性提高社會地位。

偏好外國彈性教育制度

對於到外地升學的決定，宋婷婷認為「外國教育制度flexible（有彈性）啲啱自己啲」，有別於香港第一年便要選定所修科目，外國的教育模式更為彈性，可於高年級才確認修讀學科，讓她可有更多時間及機會摸索自己的目標。至於留在美國還是回到香港發展，宋婷婷打算繼續在美國修讀碩士課程，之後再決定留在美國還是香港發展。

劉馨竹年小時經常生病，故希望修讀相關學科以幫助更多病人，加上近年疫情肆虐，加強了修讀生物化學的決心。（馬煒傑攝）

自小多病 修生物化學望可幫助病人

劉馨竹亦同樣於考試中取得滿分的佳績，成為女狀元，她打算於加拿大的多倫多大學進修生物化學及社會政策。她解釋指年小時經常生病，故希望修讀相關學科以幫助更多病人，加上近年疫情肆虐，加強了修讀生物化學的決心。而修讀社會政策的她，亦一直對公共衛生的相關政策有所開注，就政府近期的疫苗推廣，「知嘅野唔夠多，評價唔到」，但不時見到電視上疫苗推廣的廣告，都難免感到「有啲兒嬉」，認為可做得更好。

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，今屆全港有130名狀元誕生，而聖士提反書院今年誕生三名考獲45分滿分的女狀元。（馬煒傑攝）

IB着重獨立思考 不如DSE死背爛背

對於取得佳績，三位狀元都表示是意料之外，她們回想當初選擇修讀IB課程，是因為自由度較大，亦不如DSE着重於「死背爛背」，更着重於考生獨立思考，將所學知識運用。另外，IB課程中，考生需進行資料搜集及撰寫論文，增強了自己搜集資料的能力。

成功心得：需時常放鬆 感謝父母支持

對於讀書的心得，她們不約而同都指出需要在學識放鬆自己，盧佐孜認為要與同學一起互相幫助，例如交換筆記；另外她們亦感謝父母在學習上對她們的支持，她們提到各自的父母在學習上都未有太大幹預，讓她們修讀所愛的學科，亦是她們考獲佳績的因素之一。

校長楊清指出，自19年後聖士提反書院並無誕生任何IB狀元，對今屆有三名女狀元感到慶幸。 （馬煒傑攝）

校長楊清：無課外活動，學生更專心讀書

校長楊清指出，自2019年後聖士提反書院並無誕生任何IB狀元，對今屆有三名女狀元感到慶幸，認為今屆的考生於兩年疫情下上課，大部分課外活動被取消，所以更專心讀書，並取得比以往更好的成績。

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