女保鑣涉殺姨舅案　證人指被告當場被截神情冷靜　更拿水出來喝

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-07-07 16:47

女保鑣涉因分家產問題而槍擊姨舅造成兩死兩傷案續審。目擊情況的退休新聞工作者今日（7日）供稱，當時聽到「嘭嘭嘭」聲後，便見案發地點有兩人倒地，二人看似已沒知覺，突然有女聲大叫「追佢」，他便追著被告至太古城中心，並叫保安幫忙截停她，遭截停後，被告神情冷靜，更曾拿出水樽喝水。

退休新聞工作者李明昌供稱，當時他在鰂魚涌公園，聽到「嘭嘭嘭」聲後，便見到一男一女躺在地上，他曾想進行急救，但當日手上沒有工具，而兩人倒地後似乎亦已失去知覺。

證人李明昌稱當日見被告詹心桀被截停後，神情冷靜，並拿水樽出來喝水。(李慧娜攝)

他突然聽到有女聲大叫「追佢」，於是他便尾隨追著被告至太古城中心4期，又叫保安幫忙截停被告，但被告遭圍截後未有反抗或想離開，情緒平靜，亦從背包拿出水樽喝水，而他在警員到場後便離開現場。

控方另外亦在庭上播放一條在被告電話搜出的片段，片中被告持槍向鏡頭擺出單手及雙手舉槍的姿勢。

被告詹心桀（46歲）被控在2018年6月26日謀殺其二姨詹少芬（80歲）、四舅父詹鎮基（62歲），並在同日射擊其二舅父詹前駒（事發時72歲）、三姨詹小慧（事發時60歲），意圖致他們身體受嚴重傷害。

案件編號：HCCC272/2019

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)