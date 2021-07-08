強制檢測｜15地點納強檢通告　移民澳洲後確診男子曾踏足14處

撰文： 袁澍 楊倩 最後更新日期： 2021-07-08 00:57

再來離港居民在外國確診，一名52歲男子上月26日啟程移民澳洲，到29日確診並帶Delta變異病毒株。港府周三晚（7日）對他離港前的住所進行封區檢測，他工作的葵涌九龍貿易中心1座21樓亦被納入強檢名單，而他在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。 食物及衞生局周三深夜公布強制檢測公告，共有15個地方上榜，14個涉移民澳洲男子，當中多達10處為食肆，由平民大排檔至高級扒房都有，包括灣仔 Wooloomooloo Steakhouse、旺角朗豪坊火車頭越南餐室、K11 Musea鏞鏞．藝嚐館、以及石硤尾大排檔愛文生等，疑以搞歡送聚餐。在指定時間曾在場人士，須於本周五（9日）或之前前往檢測，由於涉及變種病毒株，已打兩劑疫苗人士也要強檢。

▼7月7日強制檢測名單▼

▼7.7大角咀中美樓封區檢測▼

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強制檢測公告詳情

A. 涉及 L452R 變異病毒株的非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年6月8日曾身處香港新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第1座21樓超過一小時的人士。

2. 任何在2021年6月26日下午6時至下午8時曾身處香港新界大嶼山赤鱲角香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰近1 號閘口)的人士。

3. 任何在2021年6月17日下午6時至下午10時曾身處香港灣仔軒尼詩道256號The Hennessy 31樓及頂樓 Wooloomooloo Steakhouse 的人士。

4. 任何在2021年6月21日中午12時至下午6時曾身處香港灣仔港灣道28號灣景中心大廈Brim 28 1樓11號鋪DiVino Patio - Ristorante BarPizzeria的人士。

5. 任何在2021年6月212日中午12時至下午6時曾身處香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊4樓12號鋪火車頭越南餐室的人士。

6. 任何在2021年6月22日中午12時至下午6時曾身處香港新界葵芳興芳路223號新都會廣場4樓 413-416 號鋪稻成京川滬的人士。

7. 任何在2021年6月23日下午6時至下午10時曾身處香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號圓方 2 樓2132號鋪 pho.dle.bar 的人士。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至7月8日)▼

8. 任何在2021年6月25日中午12時至下午6時曾身處香港九龍旺角豉油街 60-104 號鴻都大廈部分地下至 2 樓快樂小羊火鍋餐廳的人士。

9. 任何在2021年6月25日下午6時至下午10時曾身處香港九龍深水埗石硤尾街 1 號地下 B-C 號鋪愛文生的人士。

10. 任何在2021年6月22日下午6時至下午10時曾身處香港九龍大角咀大全街 41 號地鋪聚小館的人士。

11. 任何在2021年6月23日中午12時至下午6時曾身處香港九龍尖沙咀梳士巴利道 18 號 K11 Musea7 樓 701 號鋪鏞鏞．藝嚐館的人士。

12. 任何在2021年6月18日中午12時至下午6時曾身處香港九龍旺角太子道西 193 號 MOKO 新世紀廣場 5 樓 501 號鋪念川居的人士。

13. 任何在2021年6月23日下午4時至下午6時或2021年6月25日中午12時至下午6時曾身處香港九龍佐敦彌敦道 241-243 號香港體檢中心 4 樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司的人士。

14. 任何在2021年6月24日上午10時至中午12時曾身處香港九龍佐敦彌敦道 241-243 號香港體檢中心 2 樓香港體檢及醫學診斷集團有限公司的人士。

上述人士須於2021年7月9日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年7月5日至7月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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B. 屬再次檢測的指明地方

強制檢測公告列明，因應早前涉及L452R變異病毒株而與輸入個案有流行病學關連的機場男地勤， 任何在6月18日下午6時至下午10時曾身處大嶼山東涌黃泥屋村 1 號金泰屋的人士，須於7月9日或之前接受覆檢。受檢人士若在7月5日至7月7日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。