禮頓山女子墮樓揭藏毒案　「劏場大王」尹柏權認罪判15月感化

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-07-08 10:54

去年7月一名女子在跑馬地禮頓山寓所墮樓，警方上門調查，揭居於該廈的「劏場大王」尹柏權身藏可卡因。尹柏權早前承認一項藏毒，及一項管有吸毒工具罪，他求情稱因妻子兩度出軌，令兒子受打擊自殘，他因承受巨大壓力才接觸可卡因，望法庭輕判。他今（8日）於東區裁判法院被判15個月感化令。

官收市民信件談及被告行為

主任裁判官羅德泉判刑時指，案件押後期間收到市民的信件講及被告的個人行為，與本案無關，羅官認為此舉極不恰當，在判刑時不會作處理。辯方指被告的感化報告正面。羅官判處尹15個月感化令，指他須遵從建議，不得沾染毒品，須定時驗尿和完成戒毒療程，暫定6個月後，即明年1月17日取中途報告。

被告承認兩項罪名

被告尹柏權（59歲，商人），承認一項管有危險藥物罪，和一項管有適合及擬用作吸服危險藥物的器具罪。控罪指，他於2020年7月26日在跑馬地禮頓山6座一個單位內，管有微量可卡因，以及管有塑膠飲管及玻璃管，內有金屬網而組成的玻璃瓶。

警方調查女子墮樓事件揭發

案情指，當日早上9時許有一名女子從該大廈露台墮樓身亡，警方到場調查在被告褲袋搜出可卡因，並在單位內檢獲吸食可卡因工具。被告在警員警誡下保持緘默。據了解，該名女死者是被告的同居女朋友。

求情稱妻兩度出軌承受大打擊

辯方求情指被告為地產商人，熱心公益。辯方稱被告已有悔意，他因承受巨大壓力才接觸可卡因，提及他的妻子兩度出軌，兒子亦因此自殘，被告大受打擊。辯方呈上的求情信中形容被告仗義疏財和善待家人，而被告胞妹指他孝順。

案件編號：ESCC 2778/2020