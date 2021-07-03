楊潤雄：到校疫苗接種服務反應良好　研按學校接種率恢復全日面授

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-07-03 11:26

政府昨日（3日）開展到校接種新冠疫苗服務，教育局局長楊潤雄表示，計劃反應良好，有家長陪同子女到校接種，達到計劃目的。他提到，目前要滿300人才能安排到校接種，是要考慮到醫護人手、設備等實際問題，又透露正考慮會否要求因身體狀況未能接種疫苗，或自行選擇不接種疫苗的教職員進行強制檢測。 楊潤雄今早（3日）出席商台節目時說，專家認為若學校疫苗接種率達7至8成，將有條件恢復全日面授課堂及體育活動等，但仍然視乎當時疫情發展和專家意見，局方將於本月底至下月初再作評估，以決定9月的開學安排。

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需300人打針才可安排到校接種 楊潤雄：有實際考慮

楊潤雄表示，昨日到觀塘一間學校視察疫情接種情況，看到有家長陪同子女回校接種疫苗，認為是達至計劃目的，為願意打針的市民提供一個較方便的接種地點。

對於學校需滿300人打針，政府才可安排到校接種，楊潤雄解釋，主要由於疫苗接種安排運作複雜，除為市民打針的醫護外，還需要醫生駐場及相關人員稀釋疫苗，加上儲存疫苗的雪櫃較重，要搬上樓有困難，若學校接種人數較少，政府會安排車輛接載學生去社區疫苗接種中心打針。

楊潤雄指，專家指若學校接種率達7至8成，將有條件開放全日面授課堂、體育堂等教學活動，但屆時要視乎疫情發展和專家意見，料本月底至下月初會有決定。他又說，若老師及學生現時接種疫苗，才能趕及在9月開學前產生足夠抗體，發揮保護效用，呼籲教育界把握機會接種。至於因身體情況不能接種疫苗的人士，楊潤雄指，要求未接種的教職員進行恒常檢測是考慮方案之一。

七一襲警案 楊潤雄：令人痛心 不應美化暴力

楊潤雄指，對7月1日發生襲警案感到很痛心，認為整個社會應該譴責有關行為，應教導學生生命的重要性，不應傷害他人及自己。他說，警察的職責是保護市民生命財產，不應傷害盡責的人，需要教導學生尊重及支持警察工作。

他稱，有市民將施襲者稱為「義士」，並悼念施襲者，批評有關行為「絕對不應」，不應美化暴力行為。楊潤雄續說，當局今年2月就《港區國安法》向學校提供詳細指引，學校8月需要向局方提交國家安全工作報告，又指國家安全和國民教育一脈相承，需要培養學生的國民身份認同，亦可將國家安全概念融入不同課題，例如水資源和經濟發展等。

師生移民情況 楊潤雄：有校長反映今年流失情況較大

被問到老師教學時是否不可以提及中國的負面內容，楊潤雄強調，只要是根據事實基礎，且教學宗旨是培養學生對國家的認同感便沒有問題，例如可提及貧窮懸殊及環境問題等。談及師生移民情況，楊潤雄承認港人移民現象確實存在，他亦收到有校長反映今年流失情況較大，他稱自己當然希望港人能留港作貢獻，但最終都是由個人選擇，至9月開學後，局方會有整體流失數字。