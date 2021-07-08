變種病毒Delta盛行　科興防範力惹疑　專家料接種者補針有兩選擇

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-07-08 14:54

印尼有數十名醫護注射科興疫苗後，仍然染疫離世，惹起科興未能對抗變種病毒Delta之聲。新加坡就發出第一炮，表明因目前未有足夠醫學或科學數據，確保科興疫苗能有效防範Delta變種病毒，接種科興疫苗的國民，不計作已接種人口。 港府疫苗專家顧問孔繁毅稱，有待科興疫苗推出新版更可應對Delta的疫苗，補打一針；或者於今年或明年初，補打一針復必泰疫苗。另有醫生稱，科興疫苗其實對Delta的保護率不差，對嚴重病徵仍有一定保護作用。

▼7月8日，市民到官涌疫苗接種中心打針情況▼

孔繁毅︰已接種科興人士 可考慮補打復必泰或等新版科興

印尼傳出數十名醫護人員，注射科興疫苗後仍感染新冠病毒離世。新加坡亦不再將接種科興疫苗的國民，計入群體免疫。港府疫苗專家顧問、港大內科學系臨床教授孔繁毅向《香港01》稱，接種科興疫苗的市民，可考慮在新版科興疫苗推出後，即改變疫苗抗原應對Delta能力後補打一針；或在今年較後時間或明年初補打一針復必泰疫苗。他稱，科興疫苗暫時仍然未針對Delta的保護力研究。

香港有近42%人口接種第一劑科興疫苗，惟新加坡不承認科興，會否視香港為高風險地區？孔繁毅表示，新加坡目前正被Delta變種病毒威脅，卻同時放寬防疫規定，若要啟動兩地旅遊氣泡，反而是對方要向本港證明當地是安全。

梁子超︰廣州經驗滅活疫苗的保護力仍有60%

呼吸系統專科醫生梁子超稱，每款疫苗包括滅活技術的科興及核酸技術的復必泰疫苗，都不可能100%確保打針後不會感染及離世，因為每人都有生物上的差異，而且印尼的例子涉及病毒量高的醫院，相反廣州爆發Delta變種病毒時，滅活疫苗的保護力仍有60%，對重症保護亦有近80%。

他提到打針並非天下無敵，以色列注射復必泰疫苗的接種率高企，但現時確診個案中逾半都是完成接種人士，但不代表疫苗喪失功效。

▼7月8日起，「疫苗氣泡」框架下大致維持社交距離措施▼

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