環團首發現郊野溪流含微塑膠　郊遊勝地大埔梧桐寨成重災區

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

環保團體綠色和平日前進行首個郊野溪流微塑膠調查。結果發現，近半數樣本驗出含有微塑膠，當中主要為常見於即棄塑膠的聚丙烯。港人假日郊遊熱點大埔梧桐寨及大嶼山南籮箕灣，更驗出每公升水樣本，含有24粒聚丙烯。 另外，部分的溪澗接近民居，當中潭崗飛瀑下游更是大潭水塘，意味微塑膠有機會隨溪流，流入水塘進入食水系統。綠色和平呼籲市民，在郊遊時盡量避免攜帶即棄包裝產品，從源頭減廢。

綠色和平於今年5月，在全港8個鄰近露營場地及郊遊徑河溪下游的靜止水域，進行採樣調查。環團在各地點分別隨機收集一公升溪水樣本，送到位於瑞典的實驗室進行化驗。取樣地點包括港人假日郊遊熱門勝地大埔梧桐寨、大帽山大曹石澗、東涌黃龍坑等，以及多條鄰近郊野公園溪澗，如梅窩銀礦瀑布、大嶼山南籮箕灣、潭崗飛瀑、馬鞍山馬大石澗、西貢猴塘溪。

結果發現，近半數樣本驗出含有微塑膠，當中主要為常見於即棄塑膠的聚丙烯（PP），其中大埔梧桐寨及大嶼山南籮箕灣，更驗出每公升水含有24粒聚丙烯。項目主任譚穎琳提到，聚丙烯（PP）有機會源自食物即棄包裝、即棄餐具，甚至是口罩。

環團首次發現郊野溪流含微塑膠，港人假日郊遊熱門勝地大埔梧桐寨成重災區。（資料圖片／綠色和平提供）

潭崗飛瀑驗出塑膠微粒 或經溪流進入食水系統

塑膠微粒一般來自工業活動，譚穎琳指出，今次取樣的郊野公園附近一帶，並無任何工業活動，形容化驗結果驗出水樣本含微塑膠，令人意外。她又憂慮，部分溪澗接近民居，如潭崗飛瀑下游是大潭水塘，意味微塑膠有機會隨水流進入食水系統，威脅市民健康。

譚強調，微塑膠有機會影響人體神經系統，以及損害免疫系統，由於微粒表面容易依附及積聚有毒物質，可經食物鏈進入人體，形容今次調查結果「係好大嘅警號」。

疫情港人湧郊遊 綠色和平籲大眾勿攜即棄包裝

譚穎琳續指，綠色和平注意到疫情期間，「香港人冇得出外旅遊，好多人去郊野公園玩」，不少人會攜帶即棄包裝食物及飲品到郊區，直指「自己垃圾自己帶走係基本」，但原來即使市民將垃圾適當棄於垃圾桶內，亦有機會因為風吹或不同情況，使塑膠掉到溪澗中。

她認為，最有效預防方法，是市民從源頭減廢，盡量避免攜帶即棄包裝產品到郊外，又呼籲企業減少無謂包裝，並向消費者提供無塑選擇。