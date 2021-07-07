升中派位｜尊重女兒喜好選讀鮮魚行學校　愛學英文自行階段入英中

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-07-07 17:39

今屆小六學生的升中結果已塵埃落定，而自從2019年後，自行分配學位階段的結果提早在3月得知結果，讓家長和學生能更早安排和部署統一派位。吳天睿同學出身於有經濟條件的家庭，其父母對她的學習和喜好都十分尊重，爸爸吳先生更稱入到鮮魚行學校是「執到寶」，對女兒在自行分配學位階段已成功獲銘基書院取錄，全家都感到十分高興。 攝影：歐嘉樂

天睿的爸爸擁有優良的學歷，年青時受師長提拔到美國長春藤大學升學，早年投資有道，現已提早退休，而退休前則在香港大學擔任教職。6年前為天睿選小學時，卻因為她一眼就喜歡上鮮魚行學校，便尊重女兒意願選擇了這間「基層學校」。吳爸爸笑說：「如果睇到校舍又舊又細就覺得唔好，就錯過了！施校長上任6年，將學校辦得好好，我哋真係執到寶！」

沒有選擇最多資源的學校，也沒有為女兒安排補習班，天睿父母讓孩子自由發展。吳爸爸觀察到女兒從小就很喜歡看書，認為喜歡讀書的人不用逼迫也會主動學習，亦害怕太多的干預會令孩子對學習感到厭倦，於是任由天睿自由摸索和發展。

而天睿的成績一直名列前茅，尤其喜歡英文，她希望未來環遊世界的時候，流利的英文能幫助她的旅程更順利和有趣。因此，她在選擇中學時，特別想升讀一間英文中學，亦在自行分配學位階段用盡2間的選校配額。她指，雖然在面試的過程中有少許緊張，但幸好順利獲銘基書院取錄。

天睿的夢想除了環遊世界之外，也希望成為一名醫生，幫助病人。吳爸爸認為女兒擁有這個偉大夢想，是因為學校在6年小學生活中都積極為學生安排不同的活動，例如探訪老人院、教聾啞小朋友跳舞表演等，培養了學生樂於助人的心。

他透露，他從沒有為女兒安排溫習的時間，也沒有報讀補習班，全靠女兒自律溫習。天睿也分享一些讀書心得：「我會由唔熟嘅科目溫起，早啲知自己邊度唔明，可以搵資料同問老師。」天睿也認為，上課專心是最重要。吳爸爸和太太則對天睿的學業沒有很大的要求和期望，「社會上總有崗位適合佢。讀書叻嘅，自然有機會出國讀、會有獎學金。我哋冇特別安排」。

校長：欣賞學生自律和勤力

鮮魚行學校校長施志勁對今年學生升中派位結果感到滿意，也承認較往年的結果是有大提升，「五、六年級學生經歷疫情、網課，電子教學始於唔及面授，今年有呢個結果全靠學生勤力，識得分配時間」。

施校長對天睿的印象也十分深刻，初入學是一位文靜的小姑娘，英文能力很好，而且十分好學，也很勤力。學校和父母不繼鼓勵她參與不同的表演和活動，讓她變得主動和更勇敢。而天睿在高小亦主動成為風紀副隊長，以及參加義工團，更顯出一顆助人的心。施校長對學生的成長和轉變感到十分恩惠，寄語天睿將來更勇於表達，有所成長。

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派發派位結果實況：

+ 8 + 8 + 8

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叩門所需文件（一般情況下）：

一般來說，面試衣著以校服為佳，出門前宜檢查清楚所有叩門文件，避免有遺漏：

1. 小五、小六成績表

2. 派位文件

3. Portfolio（課外活動記錄、獎項等）

4. 如自行分配階段曾挑選過叩門學校，亦要帶上相關文件

5. 身份證

6. 校長推薦信（如有）