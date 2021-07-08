首宗國安法審訊｜辯方指未煽動他人分裂國家　官明定是否表證成立

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-07-08 15:27

男子唐英傑去年7月1日，涉嫌背著插有「光復香港 時代革命」旗幟的背包，騎電單車衝向多名警員。他被控煽動他人分裂國家和恐怖活動等三罪，為首宗《港版國安法》審訊案件。控方今(8日)舉證完畢，由辯方作中段陳詞，要求法庭裁定三罪表證不成立。辯方強調，被告的行為未有煽動他人分裂國家，又指被告駕駛電單車時，曾避開警員和在交通燈前停車，質疑此舉是否恐怖分子的行為。法官聽取陳詞後，押後至明天宣布裁定。

被告唐英傑(24歲，侍應)。他被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

控方專家說法不合常理

辯方就「煽動他人分裂國家」罪作陳詞時指，有「光時」口號的旗幟，未有表明分裂國家，被告的行為亦沒有煽動他人分裂國家。對於控方引用專家證人、嶺大歷史系教授劉智鵬的說法，指旗幟上字眼的意思未有改變，辯方指說法不合常理。辯方又指，「光時」口號始創者梁天琦使用該口號時，是參選立法會，非要改變政權。

警盾令被告分神

至於恐怖活動罪，辯方指被告駕駛電單車時曾避開警員，和在交通燈號停車，質疑這些是否恐怖分子的行為。辯方又指，被告撞倒警員前曾剎車，涉案警員未有嚴重受傷。惟法官杜麗冰反指，警員未有嚴重受傷屬幸運，又質疑是被告的電單車避開警員，還是警員避開電單車。

辯方又指，被告駕駛電單車撞倒警員前，或被警員的盾牌擊中，即使未有擊中，亦令他分神。

控方指被告行為嚴重損害公眾安全

控方陳詞則指，案發日為《港版國安法》生效首天，受傳媒廣泛報道，被告必然得知。惟被告駕駛電單車由東區海底隧道，駛至灣仔，衝過警方防線。期間，有群眾歡呼和拍手。至於恐怖活動罪，控方強調被告的行為嚴重損害公眾安全。

案件編號：HCCC280/2020

案件詳情。(詳看下圖)