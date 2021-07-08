七一刺警案｜保安局譴責學生美化疑兇　律師：國際禁讚揚恐怖行為

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-07-08 20:38

七一銅鑼灣發生刺警案，香港大學學生會評議會昨日（7日）在會議上為刺警後自戕身亡的男子梁健輝默哀，並稱「感激梁為香港作出的犧牲」，被保安局今日（8日）不點名譴責，指其將企圖謀殺警員的冷血行為美化及英雄化，又指歌頌並鼓吹悼念「孤狼式」恐怖襲擊的兇徒無異於支持和助長恐怖主義。 香港政策研究所法治研究中心主任陳澤銘律師回應查詢指，西方不少國家都有立法禁止美化恐怖主義的行為，亦有不少案例會判處監禁。他指，雖然本港目前沒有這條法例，但亦有刑事罪行條例；他舉例指，即使獻花不一定被解讀為罪行，因為不一定代表認同，但一些具體讚揚恐怖活動的言論亦屬「踩界」，強調禁止褒揚恐怖行為及暴力行為是國際標準。

陳澤銘提到，歐美不少國家都已立法或將立法禁止美化（glorifies）恐怖活動。（資料圖片）

陳澤銘指，歐美國家本身都有禁止支持恐怖活動的相關法例。他指，歐盟早於2006年推出反恐公約（CETS No. 196），將一些有關支持、教唆，煽動並企圖犯下恐怖活動的罪行刑事化。該公約後來在2007年正式實施，至2017年2月，23個歐盟成員國已批准此公約，所有成員國都已簽署。

在英美方面，英國亦有2006年的反恐法亦提到，任何人如果美化（glorifies）有關恐怖活動，公眾可以合理地推斷，該被美化的事正被美化為他們應該仿效的行為，都被視為間接鼓勵恐怖活動，而西班牙、法國都有類似的法例，禁止人讚揚恐怖主義，亦曾有人因而受因而被判囚；而美國雖然沒有具體將讚揚恐怖主義，刑事化，但有關言論亦可被視作煽動或教唆暴力犯罪。

7月2日及3日有市民到銅鑼灣刺警案現場獻花：

+ 3 + 3 + 3

港暫無法律禁止讚揚恐怖活動

陳澤銘表示，雖然香港沒有相關的法例，但亦有《刑事罪行條例》，雖然獻花嚴格而言不可被說成罪行，亦可是出於同情，但如果一些大學生具體地讚揚一些暴力行為，則「有啲踩界」。

雖然不認同讚揚刺警的行為，陳澤銘亦指，本港社會由2019年至今仍未算是回復正常，認為政府若因擔心事件發酵而快速回應、行動屬無可厚非，但他質疑政府即使處理了暴力事件，亦仍未做過任何事嘗試處理民怨，相信社會現況除了令「黃絲」憤怒，屬中間的人亦不會開心。