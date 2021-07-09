巴裔女生苦練廣東話入港大護理系　擬製多語言圖表助醫患臨床溝通

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-07-09 00:01

移民潮下，不少香港人舉家移民，部份學生轉到海外升學，但有兩名巴基斯坦裔女生則決意留港，希望回饋香港社會。 苦練至操流利廣東話的巴裔女生簡佩芝（Kainaat）說，中學時發現不少同學要告假陪家人覆診或求醫，亦有巴裔婦女因溝通能力不足，未了解清楚不同治療方案的優劣而下決定，故她應考DSE後，經JUPAS入讀香港大學護理系，期望將來成為溝通橋樑，讓非華語人士得到更妥善的醫療照顧。她計劃製作含有中英文及烏爾都語的圖表，供病人指出不適的部位及病徵，協助醫護斷症。

巴基斯坦裔學生簡佩芝（Kainaat）是港大護理學三年級生，她能說流利廣東話。（鄧穎琳攝）

難忘有巴裔乳癌患者寧回巴基斯坦醫治

港大護理學三年級生簡佩芝（Kainaat），是在港土生土長的巴基斯坦裔女生。她感激中學老師多次說明學習廣東話的重要性，以廣東話歌、電視劇吸引她學中文，令她操流利廣東話。她又說，不少中學同學上學日會告假陪家人求診，發現大多非華語生的家庭成員不擅長以中英文溝通，甚至因語言不通影響治療。

她舉行說，有巴裔婦女確診乳癌後，疑因溝通不足，選擇回巴基斯坦接受治療，「佢話返巴基斯坦只需抽癌細胞，但香港醫生要切除整邊乳房，所以返去醫，但其實係香港醫生考慮到復發可能性先有咁樣嘅建議，但她未必聽得明。」

經考慮後，簡佩芝認為香港護士工作專業且備受尊重，而港大校園位置方便、國際生比例高、交流機會廣，故應考DSE後，經JUPAS升讀港大護理系，希望將來成為護士，服務港人之餘，亦可成溝通橋樑，讓非華語人士得到更妥善的醫療照顧。

擬製烏爾都語圖表 為伊斯蘭教女病人調解

除了親自投身醫護界助人，簡佩芝計劃設計中英文及烏爾都語並存的圖表，列出身體不同部份及臨床常見不適症狀，方便醫生及病人溝通。

另外，她直言公院醫護未必了解伊斯蘭教傳統，致不少年長婦女即使生病亦不願求醫，她期望將來可從中調解，減低文化差異影響：「伊斯蘭教會包頭、著長袖，如果突然拉起衫袖量血壓、抽血或要輸血，佢哋會唔舒服或者大反應；有人擔心捐血者食豬肉令輸血包『唔乾淨』，但其實好多時（醫護）事先問一問，有（心理）準備會好好多！」

巴基斯坦裔學生古嘉蕙（Lareb）說，因廣東話說話能力未算流暢，故在眾多親友建議下選報港大，認為港大同學均操流利英文，令她輕易融入大學生活。（鄧穎琳攝）

巴裔女生立志當教師 鼓勵非華語生向上

另一巴基斯坦裔女生古嘉蕙（Lareb），是港大文理學士一年級生。在香港長大的她說，中小學老師均認為非華語生數學水平較差，只教基本課程，令不少非華語生對數學缺乏信心，惟香港教學制度著重數學，非華語生若放棄數學將無緣升大學，故她計劃將來報讀教育文憑，任數學教師，以自己作例子鼓勵非華語生努力向上。

巴基斯坦裔學生簡佩芝（Kainaat）(左)及古嘉蕙（Lareb）(右)在港長大，熱愛香港，希望日後回饋香港社會，故不打算離港。（鄧穎琳攝）

非華語生讀護理、教育科增多

香港大學表示，每年均會透過大學聯招（JUPAS）錄取本地非華語生，過去5年每年平均錄取約60至70名非華語生，屬本港大專院校中最多。校方透露，以往較多非華語生選讀文理學士或工程系；近兩年護理、教育及商科亦漸受非華語生歡迎。