盤點科興疫苗近期爭議　董事長尹衛東曾揚言補多針抗體升10倍

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-08 16:47

本港疫苗接種已進行近五個月，本港部份市民選擇接種科興疫苗。惟外界連日來對科興疫苗對抗Delta變種病毒能力存質疑。新加坡政府日前，更將科興疫苗接種者，不計算在全國疫苗接種人數統計之內，變相拒認科興疫苗。 至於印尼的疫苗接種計劃，以科興疫苗為主，近日當地國營生物製藥（BioFarma）負責科興疫苗的科學家諾維亞（Novilia Sjafri Bachtiar）死於疫情，當地自6月以來，有131名醫護人員喪生，當中50人是在7月死亡，而且大部分已接種科興疫苗，但仍染疫。 上月初世衛批准科興可作緊急使用，其公司董事長尹衛東近期出席內地官媒節目時提到，人體完成接種兩劑疫苗後，就能建立免疫記憶，而科興疫苗的研究證實，之後再接種第三劑，體內抗體可以迅速提升至10倍。

政府全面放寬疫苗接種組別至16歲或以上人士，復必泰疫苗接種年齡降至16歲；至於接種科興疫苗年齡則放寬至18歲或以上。（資料圖片）

科興新型冠狀病毒滅活疫苗於全球多個地方廣泛應用，惟其對抗Delta變種病毒效用近日受到質疑。新加坡衛生部周二（6日）發聲明表示，因科興的效用數據不足，尤其是針對傳染性更高的Delta變種病毒，當局仍在等待藥廠提供關鍵數據，變相不承認科興疫苗，當地日前放寬部份社交聚會和公共活動限制措施，已完成疫苗接種的民眾，在進入個別場所前可免卻檢測，惟接種科興者不獲豁免。

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印尼科興首席科學家近日染疫亡

另外，路透社引述印尼傳媒報道，該國國營生物製藥（BioFarma）科學家諾維亞（Novilia Sjafri Bachtiar）死於疫情，指對方是生物製藥的首席科學家，領導數十次的臨床實驗，包括與科興合作的新冠疫苗實驗等。

報導指出，生物製藥為印尼數以千萬民眾接種疫苗，科興是印尼普遍使用的疫苗。不過根據當地獨立數據組織Lapor COVID-19資料顯示，自6月以來，有131名醫護人員喪生，當中50人是在7月死亡，而且大部分都曾接種科興疫苗，但仍染疫。

養和院內研究︰接種一劑科興醫護產生抗體較少

養和醫院上月底發表一項院內研究，發現接種一劑BioNTech復必泰疫苗的醫護人員當中有超過九成體內產生抗體，另一批接種一劑科興疫苗的養和醫護，產生抗體的人士則較少，三款抗體指標有介乎19.3%至75.8%人產生抗體，陽性比率差距非常大。

研究團隊指，抗體水平是多少才能對新冠病毒有保護力，仍未能判斷，因此打了針的市民仍需保持社交距離。

泰國衛生部考慮為已接種科興醫護 補一針輝瑞疫苗

購入約1,000萬劑科興疫苗的泰國，日前一份由衛生部與多個委員會召開的會議紀錄中提到，發現一些已接種兩劑科興疫苗的醫護人員，亦感染Delta變種病毒，正考慮是否應多接種一劑使用mRNA技術的疫苗，例如美國藥廠輝瑞（Pfzier）與德國生物新技術公司（BioNTech）研發的疫苗，加強保護作用。

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科興控股董事長尹衛東：補多一針抗體可迅速提升至10倍

科興控股董事長尹衛東上月接受內地官媒節目訪問時提到，人體完成接種兩劑疫苗後，就能建立免疫記憶，而科興疫苗的研究證實，之後有接種第三劑的話，抗體可以迅速提升至10倍，惟現時仍未見有地區跟進。

另外，世衛於6月初批準為可用於緊急使用，指該疫苗在51%的接種者中成功預防了有徵狀感染，並在100%的接種受試者中成功預防了重症感染和住院。

智利研究顯示科興疫苗避免八成死亡及重症病例

本港不少醫生、學者認同科興疫苗有一定效用，香港大學微生物學系臨床副教授兼感染及傳染病中心總監何栢良，今日（8日）於商台節目《在晴朗的一天出發》中被問到新加坡近日對疫苗的質疑的看法時說，智利近日對國內的1,000萬人進行數據研究，發現科興疫苗在預防有症狀的新冠肺炎感染方面的有效性為65%，並避免了80%的死亡、重症等病例，對感染後得到嚴重問題上有一定效用。