勞工假期花十年與法定假看齊　勞方斥做法不公平　資方指合理

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-07-09 11:01

立法會周三（7日）三讀通過《僱傭修訂條例草案》，以逐步增加法定假日期的日數，在2022年起至2030年，分5次由現時12日增至17日，令勞工假與法定假日的日數看齊。明年率先增加佛誕假期。 勞顧會勞方委員、勞聯副主席譚金蓮今日（9日）於香港電台節目《千禧年代》中表示，因工友多年來的假日跟法定假少，批評做法不公平。

報道指，政府將逐步劃一勞工假及銀行假。（資料圖片）

譚金蓮又提到，現時要花上10年時間去逐步增加假期，時間上太長，部分人聞言感到嘩言，但本港經濟發展下，以服務業等為主體，領勞工假打工仔人數的確較少，但新安排仍有120萬人受惠。她說，勞資雙方現時有共識看齊假期算是好事。

保安業商會︰相信花約8年可將勞工假增至17日

另外，保安業商會主席何啟文於同一節目中表示，現時勞資雙方為假期日數有共識，對修訂結果表示尊重。他認為，以中型約1,000名保安員的公司為例，相信花上約8年時間可以增加其假期為17日，資方要計算人手成本問題，以及每個員工的合約問題，要花上長時間去逐日增加假期日數有所必要，「人手的成本，而家環境差問題睇唔出來，但數年後環境有變就會明顯，今年公司『硬食』後，都會同員工傾。」

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