BNO｜LOTR期限7.19屆滿　打亂移英部署　移民顧問：或引家長恐慌

撰文： 曾凱欣 最後更新日期： 2021-07-09 17:25

英國今年年初起因應本港局勢，容許擁有英國國民（海外）護照（BNO）的港人可申請「5+1」移居及入籍英國。英國昨日（8日）更新指引，原本酌情入境安排 Leave Outside the Rules（LOTR）期限將於7月19日屆滿，其後港人若欲移居英國，須先獲批 BNO 簽證。

有首席移民顧問批評，今次更新指引安排倉猝，以 LOTR 形式入境的限期僅剩10天，不少打算陪同子女赴英開學的家長得悉新指引後「好緊張」，考慮在限期前改機票提早到英國。亦有打算8月份以 LOTR 形式赴英的港人，計劃突然被打斷，形容現時「有啲唔湯唔水」，唯有先為女兒申請最基本的Tier4（Child）學生簽證，太太先以旅遊名義入境陪同女兒開學後再返港，兩公婆繼續留港等候 BNO 簽證獲批。

英國於今年1月31日開放 BNO 簽證申請，又批准簽證的人士以「簽證特許入境許可」（LOTR）形式入境，居留期限為六個月，居英期間可以隨時申請簽證和等候獲批。英政府昨日公布最新指引，有意定居英國的港人最後限期可於於7月19日晚11時59分前以 LOTR 形式入境英國，其後若欲移居英國，須先獲批 BNO 簽證，否則將不准入境。

英國今年年初起因應本港局勢，容許擁有英國國民（海外）護照（BNO）的港人可申請「5+1」移居及入籍英國。（資料圖片／羅國輝攝）

原訂8月赴英計劃打斷 唯有先申請Tier4 太太陪開學後再返港

不少人考慮到香港的局勢後有移民打算，何先生亦是其中之一。他透露，一家人原訂於 8月17日以 LOTR 形式赴英，為13歲的女兒準備9月開學，並打算到當地申請BNO簽證後定居。英國政府突然更新指引，何形容現時「有啲唔湯唔水」，但措施自2月起多番延期，一家人亦已有心理準備，當地政府有機會突然取消相關政策，得悉消息後只感無可奈何。他提到，由於自己在港的工作8月7日方結束，現時打算先為女女申請最基本的Tier4（Child）學生簽證，無需工作的太太則先以旅遊的名義入境英國，陪同女兒開學後再返港，兩公婆繼續留港等候 BNO 簽證獲批。不過，他透露，「（香港）層樓賣咗，唯有租屋住耐啲（等候簽證獲批）」。

英國政府日前准許簽證的人士以「簽證特許入境許可」（LOTR）形式入境，居留期限為六個月，居英期間可以隨時申請簽證和等候獲批。（資料圖片／余俊亮攝）

家長用LOTR 陪子女開學 移民顧問：更新指引倉猝、引恐慌

UK Majesty 首席移民顧問文偉成批評，今次更新指引安排倉猝，以 LOTR 形式入境的限期僅剩10天，相關安排會引起不少打算移居英國港人的不便。臨近 9月開學旺季，他指，不少家長得悉新指引後「好緊張」，「 LOTR 係比有逼切性（家長）去（陪子女）開學嘅工具」，但突然取消或會引起一眾家長恐慌，不少家長考慮在在限期前改機票提早到英國。文偉成續指，不少港人以實體方式申請簽證，但等候超過三個月仍未完成程序， LOTR 限期屆滿前夕，有部分申請人甚至考慮取消原本的申請，打算先以 LOTR 到英國當地再重新申請簽證程序。

+ 5 + 5 + 5

英國政府曾多次延長 LOTR 安排，包括於2月18日延長至3月31日；3月31日延長至5月17日；5月13日延長至6月21日；6月22日再決定延長至7月19日。文偉成指出，今次英政府「講法好實在」，清楚列明日後須先獲批 BNO 簽證，否則將不准入境，相信再延期的機會並不大。

UK Majesty 首席移民顧問文偉成批評，今次更新指引安排倉猝，以 LOTR 形式入境的限期僅剩10天，相關安排會引起不少打算移居英國港人的不便。（資料圖片）

英政府處理移民申請「上咗軌道」 取消LOTR影響不大

近年不少港人考慮移居英國，根據英國內政部公布，今年首季共錄得34,300宗BNO簽證申請。環凱移民顧問董事張家禧接受訪問時表示，現時英政府批 BNO Visa的程序「一星期就批到，算快」，猜測由於當地政府處理港人移民申請已經「上咗軌道」，故「取消 LOTR 都可以」，又相信對準備移民的港人影響不大。