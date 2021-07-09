復必泰疫苗｜藥廠向美國申請打第三針　港專家：先觀望更多數據

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-07-09 15:27

BioNTech和輝瑞藥廠的「復必泰疫苗」在以色列的數據顯示，保護率由九成跌至約六成，反映應對Delta變種病毒的能力有所下降，藥廠計劃向美國食品和藥物管理局（FDA）申請，緊急批准已接種兩劑疫苗的人可以再打一針加強劑。 本港疫苗顧問專家委員會的專家則認為，現時兩劑復必泰疫苗都能對Delta變種病毒有好的保護力，料明年才需要打加強劑，現時仍可觀望更多數據才決定是否批准打第三針。專家又指出，若全球都決定打第三針，供應將成為重大問題，因此需有足夠證據才決定打多一針。

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輝瑞藥廠指近期研究發現，打了兩針後足以應對變種病毒，但抗體數量在接種後6個月便會下跌，故需在打第二針後的6個月至12個月內打第三針作加強劑。

本港疫苗顧問專家委員會的成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，現時復必泰疫苗對於變種病毒的保護力數據仍陸續出現，可以等待更多數據，例如疫苗的抗體水平數據、T細胞免疫反應數據等，才決定是否需要打第三針。他又指出，若全球都決定打第三針，供應將成為重大問題，因此需有足夠證據才決定打多一針。

許樹昌指出，若全球都決定打第三針，供應將成為重大問題，因此需有足夠證據才決定打多一針。 （資料圖片／余俊亮攝）

而專家委員會另一成員、香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅亦認為需要觀望更多數據才能決定，包括復必泰疫苗對於變種病毒的長期免疫原性數據，他又稱現時兩劑復必泰疫苗對於Delta變種病毒都有好的保護力，若保護力變弱，料明年才需打第三針。

記者正向衞生署查詢有無接到藥廠的申請、會如何跟進事件。