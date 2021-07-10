復必泰｜藥廠向美申請打第三針　留學生：有需要會打因可縮檢疫期

撰文： 蕭曉慈 最後更新日期： 2021-07-10 13:14

BioNTech和輝瑞藥廠近期研究發現，接種兩針「復必泰疫苗」足以應對變種病毒，惟抗體數量在接種後半年便會下跌，藥廠計劃向美國食品和藥物管理局（FDA）申請，緊急批准已打兩針者再打一針加強劑。 中山紀念公園體育館復必泰疫苗接種中心，今日早上（10日）有不少市民到場打針。有英國留學生說，若證明有需要及有效，願意接種第三針，希望可縮短回港檢疫期；但有長者直言擔心身體「未必受得到」，未必會「補針」。

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留學生願打第三針、盼減檢疫期

在海外留學的市民馬先生說，初時擔心疫苗副作用，故延至現時才打針，希望趕上復必泰的「尾班車」。被問到或需接種第三針的感受，他直言為減低往來兩地的檢疫日子，若有數據證明需打第三針，會願意再打一針。

12歲及14歲的康氏兄弟則說，需多打一針「無太大所謂」，只是憂需否「一直補針」。（夏家朗攝）

接種青少年憂須持續「補針」

12歲及14歲的康氏兄弟則說，希望保護自己而前來接種，若需多打一針「無太大所謂」，只是消息令他們質疑接種成效，憂需否「一直補針」。

陳太稱「年紀大，可能第三針藥物仲勁啲，我未必受得到架嘛」。（夏家朗攝）

陳太：「年紀大」未必考慮第三針

至於自言「年紀大」的陳太，則表示希望「去下旅行」而接種，是否打第三針要視乎屆時身體狀況：「自己年紀大，可能第三針藥物仲勁啲，我未必受得到架嘛」。