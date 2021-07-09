柏傲莊III重建｜金管局﹕買家所獲賠償　銀行不會從貸款額扣減

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-07-09 21:30

新世界（0017）旗下位於大圍站上蓋﹑正進行建築工程的住宅項目柏傲莊III，第1座及第8座的牆身底座部分混凝土強度未達標，須要拆卸重建，買家須要遲9個月收樓。發展商昨日（8日）宣布，向846伙受影響買家提供額外津貼，每名買家不論是繼續進行交易，或是選擇取消交易，皆可獲得額外津貼金額數以十萬元計。若買家選擇繼續進行交易，當向銀行申請按揭貸款時，銀行會否視該筆額外津貼為回贈，須從貸款額中扣減？《香港01》向金管局查詢，對方回應指出與銀行聯絡後，得悉不會將津貼從貸款額中扣減，對此安排金管局亦不持異議。

集團稱，買家可選擇繼續完成買賣合約，或即時取消成交，無論選擇那一個方案，均可以獲得額外津貼及利息補償，包括從2023年6月30日至成交日，以最優惠利率加兩厘（即7％）計算，最多可獲全期利息補償，以及提供額外津貼。

在昨日公布提供額外津貼的方案中，發展商以一個購買樓價1,500萬元單位的即供買家為例，額外津貼連利息補償可獲115萬元，倘以建期付款的買家，則獲38萬元。如買家選擇取消成交，則可獲31萬元。

今次事件實屬罕見，因此會否影響買家向銀行申請按揭貸款金額，成為市場人士關注情況之一。金管局發言人指出﹕「金管局曾就此事聯絡主要銀行，了解它們樂意繼續為相關發展項目買家提供按揭貸款，亦不會將發展商的延期交樓補償從貸款額中扣減，金管局對此做法不持異議。」

《香港01》亦向本港中銀等本港主要銀行查詢，中銀發言人指出，該行會如常接受客戶按揭申請。